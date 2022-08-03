Бывший коллега Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman, раскрыл его секреты

О певце по имени Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) – «открытии года», «нашей надежде» и чуть ли не новой национальной идее – Сеть гудит, захлебываясь. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

О певце по имени Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) – «открытии года», «нашей надежде» и чуть ли не новой национальной идее – Сеть гудит, захлебываясь. Мол, наконец-то на фоне либералов и невозвращенцев у нас появился настоящий патриотичный артист: молодой, модный, голосистый, невероятно талантливый. Первый хит Ярослава Дронова под псевдонимом Shaman - «Встанем» оказался как нельзя кстати и набрал на YouTube уже 21 млн просмотров. А песня «Я русский» и вовсе произвела эффект разорвавшейся бомбы: о певце по имени Shaman в исключительно восторженных выражениях заговорили все випы шоу-бизнеса. И только Собчак оказалась против.

- «Я русский, и мне повезло. Я русский всему миру назло», - процитировала припев Ксения в своем телеграм-канале. – Нет, это не фанатская кричалка скинхедов из 90-х. Это певец Shaman, которого сейчас активно пиарят, в том числе в эфире у Киселева. Я вот честно не понимаю, зачем для самоидентификации нам всегда нужно кому-то себя противопоставлять. Почему патриотическая лирика современной России построена на вселенской обиде и одновременно гордости, что мы не такие как все?

А кроме того, Собчак в своих лучших традициях устроила герою разоблачение. Оказалось, что Shaman, он же бывший участник шоу «Голос» Ярослав Дронов - муж известного топ-менеджера и пиарщицы. Уж не значит ли это, что за его успехом стоят большие деньги?

Узнать о Ярославе Дронове, он же Shaman, побольше сайт kp.ru решил у его бывшего коллеги Алексея Дёмина, директора кавер-группы «Час Пик», где раньше пел Ярослав. Причем, конечно, надо учитывать, что поскольку разошлись они конфликтно, сложно сказать, насколько объективны его слова.

НЕ ПОДЕЛИЛИ ГОНОРАР

- Мы с Ярославом Дроновым не работаем уже пять лет. Он встретил женщину, которая была топ-менеджером. Она стала приходить на наши концерты и ставить какие-то невероятные условия.

- Что за условия она вам ставила?

- Совершенно невыполнимые. Во-первых, гонорар. На тот момент наш коллектив получал за выступление 130-140 тысяч рублей на шестерых человек. А она требовала 80 тысяч платить одному Ярославу. Но в кавер-группах так не работает: здесь весь коллектив не крутится вокруг одного солиста.

- А ведь Ярослав к тому времени был женат. Получается, эта дама увела его не только из группы, но и из семьи?

- Нет, это не так. Яр к тому времени, хоть и не был официально в разводе, жил свободной жизнью. Его первая супруга Марина никак не хотела переезжать в Москву, и у парня просто опустились руки. Так что отношения сошли на нет.

- Его уход из группы вам сильно повредил?

- Еще бы. У нас были расписаны концерты, которые в срочном порядке пришлось отменять, искать нового солиста. Как директор группы я получил массу проблем. Незадолго до его ухода я нашел нам женщину-инвестора, которая согласилась вложить в группу 6 млн рублей. Она уже заплатила часть денег: мы сняли клип, купили инструменты, и вдруг такое фиаско. Но главное, о чем я жалею – что все заработанные деньги мы вкладывали в запись авторских песен Ярослава Дронова. Естественно, этот репертуар остался с ним. А все мои усилия, получается, улетели в трубу.

«ПЫТАЛСЯ СТАТЬ РЭПЕРОМ – НЕ ВЫШЛО»

- Для вас его появление в новом образе – артиста по имени Shaman с патриотическими песнями - стало неожиданным?

- Нет, конечно. Я ведь все эти годы следил в соцсетях за его творчеством, видел все его попытки найти новый образ. Кстати, сам Ярослав очень бесится, когда Shaman -a сравнивают с ранним Ярославом Дроновым, восхищаются его прежним репертуаром. Он хочет стереть всё, что было до, и поэтому постоянно требует удалить старые видео группы с его участием, жалуется администрации YouTube. Зачастую ему, как правообладателю песен, идут навстречу. Но Интернет все помнит.

- Что он пел после ухода из группы?

- Его первые треки в сольном плавании – это такой кальянный рэп. Ярослав пытался полностью перелопатить своё амплуа, взял псевдоним, пошел на поводу у трендов и стал подобием Элджея. Это ему жутко не шло, он в этом выглядел не органично.

- А под каким псевдонимом Ярослав читал рэп?

- Да под тем же, Shaman. Нельзя не признать, что он крайне талантливый парень. Но с репертуаром около рэпа не пошло. Думаю, его нынешний продюсер Виктор Дробыш, как человек опытный, дал ему правильное направление. Но стиль и внешний вид они почему-то не поменяли: оставили дреды, широкие штаны. Хотя для меня это как Снуп Догг (американский рэпер. – Ред.) выйдет и будет петь песни «Любэ». Вы ведь штампуете образ русского парня, а по факту в нём русского ноль. Дреды – это ж вообще Ямайка. Я бы взял и снял ему клип, в котором обрубил бы эти косы. Вот это была бы бомба!

Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, отказался работать с певицей Пелагеей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

СКОЛЬКО СТОЯТ МИЛЛИОНЫ ПРОСМОТРОВ

- Вы ведь человек шоу-бизнеса, знаете эту кухню. Как думаете, Shaman мог «выстрелить» без денег – все эти миллионы просмотров, телеэфиры, приглашения на фестивали?

- Миллионы просмотров не возникают просто так. Наша индустрия напрямую зависит от количества вложенных денег. Когда мы работали с Ярославом Дроновым, я планировал делать то, что он делает сейчас – так называемую «посевную кампанию»: когда одновременно из каждого утюга начинает звучать хит артиста, когда все вокруг только о нем и говорят. Вот вы думаете, блогеры просто так хором поют песню «Я русский»? Все это можно купить за деньги. Также Дробыш, скорее всего, попросил своих знакомых упомянуть где-то талантливого парня Шамана. Это всё мощная пиар-компания. Обычно на такие вещи нужны деньги, и деньги немалые. Например, 1 млн просмотров в Интернете стоит 1 млн рублей, если это органические, то есть настоящие просмотры. Пиар-агентства, которые занимаются «посевом», в свое время выдали мне такой ценник. На старте, когда тебя никто не знает, продвижение очень дорого, дальше – дешевле.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

«Больших денег там нет. Но есть надежда на административный ресурс»

Как указано на официальном сайте, весь ближайший год у артиста по имени Shaman расписан – гастроли по всей России практически каждый день. А вишенка на торте – сольник в марте 2023 года в «Крокус Сити Холле», где традиционно выступают Лепс, Киркоров и все остальные випы. Возможно ли организовать такой тур для молодого артиста без денег и связей?

- Сейчас многие не понимают – вроде Shaman вчера появился, а уже завтра у него сольник в «Крокусе», - поделился с kp.ru телевизионный и музыкальный продюсер Дмитрий Ашуров. - Здесь бывает по-разному: иногда артист не очень медийный, но популярный в народе и на него действительно раскупят билеты. Но иногда в шоу-бизнесе, наоборот, практикуют лже-туры: прописывают гастроли, которых на самом деле нет, чтобы создать ореол востребованности. Как это обстоит у Ярослава Дронова – покажет время.

Думаю, больших денег там нет. Сейчас команда артиста наблюдает, насколько вся эта патриотическая история «зайдет», и дальше будет думать над репертуаром. Они надеются, что подключится административный ресурс, будет господдержка. Тогда могут быть и кремлевские концерты, и эфиры на федеральных каналах – да всё, что угодно. И тогда особенно важно, чтобы Shaman по-настоящему был патриотом, а не просто пытался состричь бабла и популярности, исходя из повестки.

БЫЛ СЛУЧАЙ

ОТКАЗАЛСЯ РАБОТАТЬ С ПЕЛАГЕЕЙ

По словам Алексея Демина, именно он помог Ярославу Дронову в свое время переехать в Москву и отправил на шоу «Голос», где в 2015 году тот занял второе место.

- Мы его вытащили из Новомосковска (родной город Ярослава в Тульской области. – Ред.), сняли ему тут квартиру и первое время даже ее оплачивали, пока он не встал на ноги, - рассказал экс-директор. - А на «Голос» я его отправил в последний день приема заявок, хотя он сам был против. Как сейчас помню, приехали в торговый центр, купили ноутбук, спросили у консультанта пароль от вай-фая и за час, собрав по Сети все его записи, оформили заявку. Так что на Первый канал он попал без всякого блата, буквально с улицы. Как ни крути, он действительно хорошо поет, зрители его обожали. Да и наставница Пелагея, точнее, ее мама – Светлана Ханова, которая всем рулит в делах дочери, имела на Ярослава свои планы. Ярика хотели взять в группу, чтобы он с Пелагеей ездил по гастролям. Неудивительно, что на шоу он дошел до финала, раз у наставницы был свой финансовый интерес. Но Ярослав в итоге отказался работать с Пелагеей: наша группа зарабатывала неплохие деньги, снимала клипы, попала в ротации на радио. А быть на подпевках у Пелагеи – это роль второго плана. Ему это было неинтересно.

КСТАТИ

А что скажет сам Shaman?

Пиарщики артиста, к которым обратился сайт kp.ru, говорить отказались: мол, уже общались со СМИ - «больше комментариев не даем». Так что вопросы о влиятельной супруге, проплаченных просмотрах на YouTube и непростом расставании с коллегами из группы «Час Пик» остались без ответа.

Впрочем, на днях Shaman-Дронов показал пример адекватной реакции на критику, миролюбиво ответив Ксении Собчак: «Ксения, я хочу от всего сердца поблагодарить вас за мощную поддержку и за то, что вы принимаете активное участие в продвижении моего творчества».

А еще раньше в интервью YouTube-шоу «Алена, блин!» певец рассказал об уходе из группы «Час Пик». И снова ни одного резкого слова в адрес бывших коллег:

- В 2017 году я ушел из кавер-группы, потому что понял: это путь в никуда. Потому что менталитет человека из кавер-группы и человека, который хочет стать большим артистом, это два разных мира. Да, я оставался на мели. Были какие-то накопления, на которые я существовал, какие-то редкие работы. Но я себя готовил к тому, чтобы стать большим артистом: сидел дома и писал песни, - признался Shaman.

А кроме того, о своей личной жизни после развода певец говорить отказался. Мол, на «Голосе» он сделал ошибку, когда представил публике свою жену и родителей — в их адрес посыпалось излишнее внимание, которое родне было совсем не нужно. Поэтому теперь Shaman молчит: «Личная жизнь - на то и личная».