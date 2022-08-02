Герои спецоперации «Z»: старший лейтенант Прошин семь лет мстит за ранение супруги

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России и Народной милиции Донецкой и Луганской Народной Республике дают самую высокую оценку.

«Ноша службы легка, когда дружно подымают ее многие», - говорил воинам генералиссимус Александр Суворов. А еще русский полководец замечал: «Опасности лучше идти навстречу, чем ожидать на месте».

ДЕВЯТЕРЫХ ВЫТАЩИЛА С ПОЛЯ БОЯ

Сержант Минобороны Ирина Юшкова

Фото: Минобороны РФ

«Медицинская сестра хирургического отделения сержант Ирина Юшкова с первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик выполняет задачи по оказанию экстренной, неотложной и плановой медицинской помощи военнослужащим российских подразделений, получившим ранения в результате боестолкновений с украинскими националистами.

Тыловая колонна, в составе которой находилась Ирина, продвигалась к линии боевого соприкосновения для своевременного снабжения войск. Украинские националисты предприняли попытку сорвать материальное обеспечение российских подразделений на передовой и атаковали колонну. В результате обстрела со стороны вооруженных радикалов автомобиль медицинского обеспечения, в котором находилась Ирина Юшкова, получил повреждения и потерял ход.

Находясь под огнём противника, Ирина Юшкова проявила хладнокровие, быстро сориентировалась в стремительно меняющейся обстановке и оказала неотложную медицинскую помощь девятерым военнослужащим, получившим ранения в результате артиллерийского залпа, чем спасла им жизни, после чего приступила к их эвакуации. Перегрузив раненных, требующих дальнейшего лечения, в идущий следом бронетранспортер и продолжила их сопровождать вплоть до прибытия в полевой госпиталь. Неоднократно, подвергаясь огневому воздействию противника, в составе хирургической бригады полевого аэромобильного медицинского отряда, сержант Ирина Юшкова принимала участие в качестве ассистента в операциях тяжелораненых военнослужащих».

МСТИТ ЗА РАНЕНИЕ СУПРУГИ

Старший лейтенант ЛНР Александр Прошин

Командир гаубичной артиллеристской батареи 2 армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики гвардии старший лейтенант Александр Прошин. Фото: Минобороны РФ

«Командир гаубичной артиллеристской батареи 2 армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики гвардии старший лейтенант Александр Прошин ряды защитников Донбасса пополнил 2015 году. Такое решение военнослужащий принял после того, как его супруга в Донецке попала под обстрел украинского РСЗО «Град» и получила ранение. Первоначально начал служить в миномётном подразделении, потом перешел служить в артиллерию. Последовательно прошел все должности от заряжающего до командира батареи.Александр говорит, что специального обучения не проходил, времени не было. Всему научился непосредственно в окопах. Артиллеристы Александра Прошина, проявляя мужество ведут контрбатарейную войну с неприятелем, уничтожают укрепрайоны и боевую технику ВСУ. Самым памятным для офицера ЛНР стал бой в районе Углегорской ТЭС. Артиллеристы, поддерживая огнем пехоту, в этот день действовали на пределе человеческих возможностей. Как следствие в бою было уничтожено 4 танка ВСУ».

ОТБИЛ У НЕПРИЯТЕЛЯ УГЛЕГОРСКУЮ ТЭС

Офицер ДНР Александр Радченя

командир взвода управления гаубичной артиллеристской бригады 2 армейского корпуса Народной милиции ДНР Александр Радченя Фото:Минобороны РФ

«Командир взвода управления гаубичной артиллеристской бригады 2 армейского корпуса Народной милиции ДНР Александр Радченя уже несколько лет служит в артиллеристских подразделениях, которые защищают землю Донбасса от ВСУ. По отзывам командиров, воюет умело и мужественно. Принимал непосредственное участие в боях за Попасное и Троицкое.

Подразделение Александра Ричини отличилось в бою за Углегорскую ТЭС. Действуя умело, артиллеристы за несколько часов разбили укрепрайон противника, уничтожили до 10 единиц тяжелой техники ВСУ».

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