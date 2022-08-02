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В мире2 августа 2022 5:00

Австралийский сенатор обозвала королеву Елизавету II «колонизатором»

Неудобное слово прозвучало на церемонии принесения присяги
Юрий МАЙБОРОДА
Сенатор от австралийского штата Виктория Лидия Торп перед присягой.

Сенатор от австралийского штата Виктория Лидия Торп перед присягой.

Фото: YouTube

Австралийский сенатор от штата Виктория Лидия Торп во время приведения к присяге назвала королеву Великобритании Елизавету II «колонизатором».

48-летняя Лидия Альма Торп в Сенате представляет штат Виктория, партию «зеленых» и коренное население Австралии. На прошлой неделе она пропустила момент, когда все сенаторы принимали присягу, и была вынуждена делать это в индивидуальном порядке.

Подняв сжатую в кулак правую руку Торп, торжественно провозгласила: «Я, независимая Лидия Торп, торжественно и искренне клянусь, что буду верна колонизатору, Ее величеству королеве Елизавете II».

Однако слова «колонизатор» в присяге нет, и самодеятельность Лидии вызвала резкую критику со стороны других парламентариев, в частности, главы австралийского Сената Сью Лайнс.

– Вы обязаны произнести присягу, как она напечатана на бумаге. Пожалуйста, произнесите присягу, – потребовала Лайнс.

Со второго раза у Торп все получилось.

Согласно австралийским законам, перед тем, как занять свое место в Сенате, каждый сенатор публично произносит присягу, а затем собственноручно подписывает лист с текстом.

Елизавета II помимо Великобритании считается королевой еще в 14 странах мира, включая и Австралию. В последнее время молодые политики Зеленого континента периодически высказываются о том, что стране уже стоило бы стать самостоятельной республикой без принесения «смешных и архаичных» присяг на верность королевскому семейству далекой Британии.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ