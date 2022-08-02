Австралийский сенатор обозвала королеву Елизавету II «колонизатором»

Сенатор от австралийского штата Виктория Лидия Торп перед присягой.
Фото: YouTube
Австралийский сенатор от штата Виктория Лидия Торп во время приведения к присяге назвала королеву Великобритании Елизавету II «колонизатором».
48-летняя Лидия Альма Торп в Сенате представляет штат Виктория, партию «зеленых» и коренное население Австралии. На прошлой неделе она пропустила момент, когда все сенаторы принимали присягу, и была вынуждена делать это в индивидуальном порядке.
Подняв сжатую в кулак правую руку Торп, торжественно провозгласила: «Я, независимая Лидия Торп, торжественно и искренне клянусь, что буду верна колонизатору, Ее величеству королеве Елизавете II».
Однако слова «колонизатор» в присяге нет, и самодеятельность Лидии вызвала резкую критику со стороны других парламентариев, в частности, главы австралийского Сената Сью Лайнс.
– Вы обязаны произнести присягу, как она напечатана на бумаге. Пожалуйста, произнесите присягу, – потребовала Лайнс.
Со второго раза у Торп все получилось.
Согласно австралийским законам, перед тем, как занять свое место в Сенате, каждый сенатор публично произносит присягу, а затем собственноручно подписывает лист с текстом.
Елизавета II помимо Великобритании считается королевой еще в 14 странах мира, включая и Австралию. В последнее время молодые политики Зеленого континента периодически высказываются о том, что стране уже стоило бы стать самостоятельной республикой без принесения «смешных и архаичных» присяг на верность королевскому семейству далекой Британии.