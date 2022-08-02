Вы нам не начальники: Венгерский премьер дал отпор Европарламенту

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил несогласие с предложением евродепутатов об отказе от единогласного одобрения решений в сфере безопасности и внешней политики. В

Европарламенте предложили изменить действующие правила, ограничившись большинством голосов, поскольку ряд стран ЕС откровенно не желает усугублять кризис в угоду санкционной политике руководства альянса.

Орбан подчеркнул, что Венгрия не собирается слепо подчиняться решениям ЕС и намерена принимать участие в обсуждении и принятии важных решений.

– Брюссель Будапешту - не начальник. Мы независимая суверенная нация. Мы участвуем в совместных решениях. И если они не подходят для нас, мы об этом говорим... И если мы можем им препятствовать, то совместное решение не появится... Я хочу не спорить с другими европейцами, но добавить наши взгляды к общеевропейскому решению, – написал политик в соцсетях.

Орбан – очень неудобный для Брюсселя политик, поскольку он не только имеет собственное мнение по ключевым вопросам, но и не стесняется его излагать. При этом его действия в качестве главы правительства обоснованы интересами венгров, а не страны в качестве члена Евросоюза, в который Венгрия вступила в 2004 году по результатам всенародного референдума, проведенного годом ранее.

Буквально накануне Орбан сказал, что стратегия Запада в отношении России провалилась, и Евросоюзу стоит прекратить поставлять Украине оружие. Кроме того, венгерский премьер в открытую обвинил ЕС в слабости и неумении соблюдать договоренности, заявив, что в 2014 году к Минским соглашениям надо было привлекать Соединенные Штаты, которые, возможно, добились бы их выполнения.