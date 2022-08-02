Трамп считает, что Украине нужно было отказаться от НАТО и признать Крым российским

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

45-й президент США Дональд Трамп высказался о ситуации на Украине. Вернее о том, что нужно было сделать Незалежной, чтобы не попасть в сегодняшнюю ситуацию.

По мнению политика, Украине стоило отказаться от претензий на Крым, а также не дразнить Россию своим возможным вступлением в НАТО.

– Они могли бы отказаться от Крыма. Они могли бы сделать что-то с НАТО: «Хорошо, мы не собираемся вступать в НАТО», и у вас была бы страна. Я считаю, что Путин хотел заключить сделку, – заявил Трамп, выступая в подкасте The Clay Travis & Buck Sexton Show.

Ранее экс-президент США уже говорил о том, что если бы демократы не украли у него победу на выборах, то нынешняя ситуация на Украине была бы невозможна.

Впрочем, верится в это с большим трудом, поскольку именно на долю Трампа выпали волнения в США, устроенные движением Black Lives Matter, которые переросли в столь массовые беспорядки, что тогдашний глава Белого дома собирался привлекать к их подавлению армию на основании Закона о мятеже от 1807 года.

Но в очередной раз макнуть демократов в грязь, обвинив в неспособности решать проблемы, экс-главе Белого дома никто не запретит.

С другой стороны, Трампа на посту президента действительно больше заботили внутриамериканские дела, нежели помощь слаборазвитым государствам. А без помощи США и их ведомых из Европы украинский конфликт уже был бы разрешен.