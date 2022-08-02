В Службе Безопасности Украины вспыхнула война поколений - только пух и перья летят

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Замена руководства Службы Безопасности Украины и последовавшая зав ней зачистка не самых лояльных сотрудников породили волну борьбы внутри самой СБУ. Между ними началось выяснение кто кого "украинистей".

Поводом для новой волны разборок послужило то обстоятельство, что в ходе бегства из освобождаемых от украинских властей районов местные контрразведчики покидали свои рабочие места и офисы в такой спешке, что зачастую оставляли в целости и сохранности множество рабочих и даже секретных документов. вместо того, чтобы уничтожить их, как это полагается по инструкции.

- По сведениям от источников в СБУ, между коллегами, сбежавшими с подконтрольных теперь России территорий, и новым поколением украинских контрразведчиков, воспитанных в духе "революции достоинства", растет напряженность и подозрительность. Старые кадры теряют доверие и позиции в силовом блоке. Наибольшие нарекания старшему поколению вменяют в небрежном отношении к гостайне, халатности в сохранности служебных документов и большие огрехи в агентурной работе, когда неприемлемое количество агентуры начинает работать на противника, то есть на Россию, если говорить в украинской терминологии, - рассказал агентству РИА Новости источник в российских спецслужбах.

И теперь "новые" украинские контрразведчики шерстят "старых" так, что с тех только пух и перья летят. И вряд ли у кого есть сомнения, что старт кампании был дан из Офиса президента Украины на Банковой в Киеве, где всем руководит становящийся все более всесильным глава ОПУ Андрей Ермак, расставляющий сейчас во всех ветвях власти своих людей и замыкающий управление Незалежной на себя.

Примечательно, что среди обнародованных российскими спецслужбами захваченных материалов, найденных в управлениях СБУ в освобожденных районах Запорожской и Херсонской областей, нашлось много свидетельств и того, что СБУ при Порошенко и Зеленском выстраивала по одному из направлений своей работы противодействие. Среди найденных документов нашлись, как рассказал тот же источник, "свидетельства дискредитации украинской спецслужбой лидеров крымских татар, лояльных киевскому режиму, отчеты о заказных публикациях в СМИ против этого народы, рапорт о понуждении его представителей к отказу от митинга против беспредела украинской полиции".

Как заявил недавно с горечью главарь запрещенного в России "Меджлиса крымскотатарского народа" Рефат Чубаров, молниеносная потеря Киевом Херсонской области создала условия для того, чтобы пролить свет на "некоторые вещи, которые не красят" СБУ, а в результате в руки российских силовиков попали документальные свидетельства, "характеризующие незаконную деятельность ее подразделений в Херсонской области".

Глава запрещенного в РФ "Меджлиса крымскотатарского народа" Рефат Чубаров. Фото: YouTube

Пока это еще обвинения в "халатности в сохранности служебных документов" и в "небрежном отношении к гостайне", но чем хуже будут обстоять дела у Киева, тем тяжелее станут обвинения, которые украинские контрразведчики начнут предъявлять друг другу при малейшем подозрении, вплоть до "измены Украине" и "работе "агентами Кремля и ФСБ". И, судя по тем данным, которыми поделился источник с журналистами, соответствующая агентура у Москвы в Киеве имеется, в том числе, и в контрразведке. Что, вкупе с развивающейся междоусобицей в СБУ, не может не внушать оптимизм.

Как говорил персонаж Никиты Михалкова в известном фильме, "СДД – сожрите друг друга".