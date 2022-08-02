Кто убил украинского агроолигарха: За минуты до смерти Алексею Вадатурскому поступил загадочный звонок из Киева

Украинский олигарх Алексей Вадатурский погиб в собственном доме в Николаеве в результате ракетного удара. Фото: ru.wikipedia.org

Замечательная картина тут вырисовывается с гибелью украинского аграрного олигарха, владельца агрокомпании «Нибулон» Алексея Вадатурского, который на днях погиб в собственном доме в Николаеве в результате ракетного удара. Сколько проклятий было выплеснуто в Киеве на Россию и Москву, которые якобы специально выбивают "цвет украинского бизнеса", чтобы обречь украинцев на гибель от грядущих голода и холода.

Не прошло и недели, как все в этой истории стало закручиваться интереснее и еще интереснее. Новый Генеральный прокурор Украины Андрей Костин в эфире всеукраинского телемарафона вдруг заявил, что по дому Валатурского могли ударить целенаправленно. То есть специально, и речь ни о какой случайности не идет. Напомним, ракета влетела прямо в окно спальни, когда сам аграрный олигарх вышел на балкон, и убила и его самого, и его жену.

И ту возникает закономерный вопрос, кому это выгодно, и кто в таком случае мог быть заказчиком. Ни для кого не секрет, что один из богатейших людей Украины (его состояние оценивалось в 450 млн долларов, и он занимал 15-ю строчку в украинском рейтинге "Форбс") Вадатурский был активным противником вывоза украинского зерна из Одессы морским путем. Более того, он собирался и начал использовать свои альтернативные пути для экспорта зерна.

Никто не собирается тут пытаться как-то обелить и раскрасить его в какие-то цвета, отличные от тех, в которые он сам себя раскрасил. Вадатурский был тем еще русофобом, ненавистником Росси, помогал нацбатам и ВСУ, но являлся сторонником Порошенко и оставался до последнего момента противником Зеленского. При этом, в Николаеве и области он был более, чем авторитетен, за глаза его даже называли "хозяином" Николаева.

И тут вдруг просочилась утечка из американской АНБ, которая слушает половину мира, если не весь мир. В то утро Вадатурскому позвонил из Киева некий заместитель министра, который его сначала поздравил с каким-то событием, а потом попросил выйти на балкон, мотивируя свою просьбу плохим качеством связи.

А дальше. Дальше все по классике…

- Алло, Джохар, ты где?

- Да еду здесь в горах.

- Слушай Джохар, плохо слышно, останови машину, выйди из нее, постой. Связь и наладится.

И все. И нет Джохара.

А тут еще некие свидетели из числа соседей Вадатурского, оказывается, заметили, как от опушки леса полетел какой-то огонек к его дому…

А Вадатурский был камнем преткновения для Зеленского. А после убийства одной ракетой полсотни пленных "азовцев" какой-то один олигарх, пусть и важный – это так, семечки. И для той "Большой тройки" американских инвестфондов, которые через подставные компании скупили 17 млн га украинских черноземов, а до недавних пор не могли воспользоваться собранным урожаем тот же Вадатурский - мелочь пузатая. А противников они долго не уговаривают.

И что тогда удивляться, если тут вдруг такое нарисовывается …

- Алексей Афанасьевич, выйди на балкон, чтобы убийцы не ошиблись смотришь, связь получше будет.

Только вот теперь самому Зеленскому, который уже профукал западные миллиарды и не только от государств, но и от инвестиционных фондов, надо опасаться, что однажды он вдруг услышит в телефонной трубке: "Владимир Александрович, а вы на балкон выйти не сможете, а то связь плохая?"