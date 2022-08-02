Продукты из «Пятёрочки» теперь можно купить на Сбермаркете и в delivery club

Теперь заказать продукты из «Пятёрочки» или «Перекрёстка» можно не только в приложениях торговых сетей, но и непосредственно на онлайн-платформах агрегаторов. Сотрудничество позволит повысить доступность экспресс-доставки для клиентов и нарастить объёмы онлайн-бизнеса компании.

С 1 августа заказы из магазинов «Пятёрочка» и «Перекрёсток» на онлайн-ресурсах партнёров доступны для жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Сотрудничество предусматривает поэтапное подключение магазинов: на время пилота доставка осуществляется из нескольких десятков магазинов, после интеграции IT-систем охват будет увеличен до нескольких тысяч магазинов с расширением географии доставки на Московскую и Ленинградскую области, а с сентября и на другие города.

Цены и ассортимент на платформах агрегаторов идентичны условиям доставки из приложений торговых сетей. Стоимость, время доставки и минимальную сумму заказа, при этом, определяет каждый сервис самостоятельно. Покупатели оформляют заказ в автономных каталогах торговых сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток» в мобильных приложениях и на сайтах сервисов доставки, после чего получают его из рук курьера агрегатора. Однако все дополнительные акции и возможность накопить и списать баллы по программе лояльности X5 доступны клиентам только в приложениях сетей.

«С момента запуска экспресс-доставки в феврале 2020 года Х5 стремилась предоставлять покупателям лучший цифровой сервис по заказу продуктов и товаров из наших магазинов. Мы активно инвестировали в развитие собственной инфраструктуры и выстраивали устойчивые каналы коммуникации с клиентом, наращивая географию присутствия и повышая качество сервиса. Экспресс-доставка стала не только удобной, но и социально-значимой услугой, которая позволяет покупателям решить свои повседневные задачи без похода в магазин. Сегодня мы выходим на новый этап нашего развития в онлайн, начиная сотрудничество с крупнейшими сервисами доставки. Это позволит ещё большему числу клиентов совершить покупку в «Пятёрочке» или «Перекрёстке» там, где ему удобно, при этом получая те же низкие цены, оптимальный ассортимент и скорость доставки», - комментирует Лариса Романовская, управляющий директор Х5 Digital.