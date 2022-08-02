Украина стала испытательным полигоном для нового оружия Германии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц постарался оправдаться перед отечественными "ястребами" и украинскими просителями. Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц постарался оправдаться перед отечественными "ястребами" и украинскими просителями. Он объявил о поставках на Украину новейшего немецкого вооружения.

- Некоторые из этих систем настолько новы, что лишь очень малое количество было произведено, а часть из них ещё даже не успели поставить на вооружение ВС Германии, — заявил Шольц в интервью изданию Globe and Mail.

Тем самым, можно считать, что он удовлетворил просьбу украинского министра обороны Алексея Резникова, который во второй декаде июля предложил всем западным оружейным концернам и прочим производителям: "Мы заинтересованы в испытании современных систем в бою против врага и приглашаем производителей вооружений протестировать их новые образцы здесь".

- Украина сейчас, по сути, является испытательным полигоном. Многие вооружения в данный момент тестируются в поле в настоящих боевых условиях против российской армии, которая обладает предостаточным числом собственных современных систем, - заявил он вскоре после этого.

Украинцы сразу начали праздновать перемогу. Но, скажем прямо, несколько рановато. Что не замедлили подчеркнуть уже некоторые настоящие, а не диванные эксперты.

Поставка оружия, которое еще не встало на вооружение в своих армиях, означает, что на этот полигон, которым стала Украина, прибывают единичные образцы. Даже если с ними работают обученные расчеты и экипажи, их количество очень ограничено. От силы, несколько штук, которые не в состоянии переломить ход боевых действий. Время чудесных "вундерваффлей" миновало. Они годятся в качестве новых идолов, которым начнут молиться украинствующие свидомиты, выбросив на свалку стары, не оправдавшие их надежд. Уже там, на свалке "Джавелины", "Байрактары", катера береговой охраны, на очереди по пути туда разрекламированные и действительно высокоточные РСЗО "Хаймарс". Толпа жаждет новых впечатлений и ощущений.

Во-вторых, как и всякое новое оружие, эти образцы неизвестно, как поведут себя во время полевых испытаний. Если в руках украинцев даже многократно проверенные "Точки У" могут летать не туда, куда их направляют, что уж тут говорить о абсолютных новинках.

И всегда есть в-третьих – ни Берлин, ни кто-либо другой не скажет спасибо Киеву, если украинские военные умудрятся потерять (а что более вероятно – продать) эти новинки, которые в итоге достанутся противнику, то есть России. Естественно, за исключением профильных российских научно-производственных коллективов, которые смогут детально ознакомиться с перспективными западными разработками.

К слову, очень информированный украинский Телеграм-канал "Резидент" разделяет точку зрения автора, написав: "Германия продолжает саботировать поставки оружия в Украину, при этом Канцлер пытается в очередной раз оправдаться. С опытных образцов толку мало, вместо реальных поставок проверенного оружия- использование Украины как полигона".

Нет, то украинцы давно стали подопытными кроликами на испытательном полигоне, в который превратилась вся их страна – это уже далеко не новость. Вакцины, биологическое оружие, теперь вот новые виды вооружений. Тут интересней даже другое – а Шольц специально свой бундесвер так обескровливает, чтобы, когда вдруг его позовут на большую войну, в Берлине с чистой совестью могли сказать, что им нечем?