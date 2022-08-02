На форуме «Путешествуй!» покажут «Гастрономическую карту России»

За четыре дня состоятся 11 мастер-классов от лучших шеф- поваров, презентации и дегустации региональных продуктов

На России ском туристическом форуме «Путешествуи !», который пройдет с 4 по 7 августа 2022 года на ВДНХ, состоится серия мастер-классов «Гастрономическая карта России».

«Гастрономия – это важная часть туризма. Отправляясь в путешествие, мы обязательно знакомимся с местной кухней. Через еду мы познаем культуру, историю, традиции. Вместе с проектом «Гастрономическая карта России» для форума «Путешествуй!» мы подготовили специальную программу мастер-классов и дегустаций. Гости форума смогут познакомиться с кухнями и блюдами разных народов России», – рассказал заместитель директора Фонда Росконгресс Владимир Затынайко.

За четыре дня состоится 11 мастер-классов от ведущих поваров России, презентации и дегустации региональных продуктов, произведенных на фермерских хозяйствах со всей страны. Вайнахская кухня, арктический ланч-бокс, русские закуски, фермерский завтрак в глэмпинге, гастросувенирная продукция Алтайского края – об этом и многом другом узнают гости мастер-классов.

Участие в программе примут представители Тульской, Владимирской, Ивановской, Воронежской, Калужской, Мурманской, Ярославской, Нижегородской областей, Алтайского края, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Куратор и ведущая площадки – автор-методист и руководитель проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова.

Организатором Российского туристического форума «Путешествуй !» 2022 выступает Фонд Росконгресс. Соорганизаторы – Федеральное агентство по туризму и ВДНХ. Форум пройдет при поддержке Русского географического общества. Страной-партнером этого года станет Узбекистан.