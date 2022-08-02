Жители Пекина изучают прессу с новостями о поездке Нэнси Пелоси на Тайвань. Фото: REUTERS

Полет в режиме реалити-шоу

Наблюдение за перемещением самолета Нэнси Пелоси в тихоокеанском регионе - главная забава всего мирового сообщества на протяжении последних дней. Днем, 2 августа на сервисе FlightRadar за ее перелетами наблюдают более 200 тысяч человек и с каждой минутой это число растет. Ожидается, что сегодня спикер Палаты представителей США в районе шести вечера по Москве прибудет на Тайвань. После этого, по данным местных СМИ, политик отправится в отель, где проведет ночь, а уже завтра утром встретится с руководством острова и посетит парламент. Затем, около полудня 3 августа, она покинет Тайвань и продолжит свое политическое «турне».

Чем ответит Китай

В МИД Китая подтвердили решимость Пекина жестко ответить в случае визита Пелоси на Тайвань. Но каким образом — в ведомстве не уточнили. Напряжение растет не только в КНР, но и на Тайване. Там начались акции протеста. Манифестанты выступают против визита спикера американского парламента.

Морские силы в боеготовности

Опасаясь радикальных действий со стороны Китая (речь шла вплоть до нанесение ракетного удара по лайнеру), США выдвинули к Тайваню военные суда (авианосец и десантный корабль), а также самолеты. В свою очередь Пекин направил два авианосца Народно-освободительной армии. Их точный маршрут неизвестен. Ранее прошли военные маневры – имитационная подготовка к воздушному бою.

В КНР полны решимости жестко отреагировать на возможный визит Пелоси на Тайвань. Фото: REUTERS

Оценки американской прессы

Американское издание Politico отмечает, что решение Пелоси все-таки посетить Тайвань говорит о том, что Пентагон пересмотрел свою оценку опасности со стороны китайских военных.

«Обе стороны нехотя пришли к компромиссной договоренности, которая позволит визиту состояться при снижении вероятности просчетов в период усиления напряженности», - говорится в опубликованном материале.

Скорее всего, договоренность между государствами была достигнута в том числе на уровне руководства военных ведомств с целью избежать нежелательных инцидентов. Не исключено, что и на дипломатическом уровне Вашингтон будет заверять Пекин, что соглашается с его политикой «одного Китая».

Однако журналисты Washington Post, ссылаясь на источники, допускают, что в последний момент визит Нэнси Пелоси могут все-таки отменить.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Фото: REUTERS

Серьезное предупреждение

В китайской прессе настроения более радикальные

«Китай предупреждает Байдена – если Пелоси прилетит на Тайвань, вмешается армия», - говорится на страницах китайского Global Times.