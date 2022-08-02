Украинский генерал признался: Англия и США уже воюют против России

Цели для американских ракетных систем HIMARS украинские военные согласовывают с Лондоном и Вашингтоном Фото: REUTERS

Действующий генерал-майор ГУР (Главного управления разведки) Минобороны Украины Вадим Скибицкий внезапно разоткровенничался в интервью авторитетному английскому изданию The Telegraph вывалив на всеобщее обозрение натурально скандал. Не надо думать, что генерал Скибицкий дурак или неадекватный болтун. Нет. Он - высокопоставленный разведчик. Тем не менее, он засветив факты прямого участия Запада в боях на Украине. Зачем? Похоже, Киев не дает своим партнерам «соскочить» или «отползти в сторону», сделать отсутствующий вид. А как известно, лучше всего на свете этот вид умеют делать коты и англосаксы.

Но, генерал Скибицкий заговорил. И речи эти исполнены лукавства и злого хитроумия:

1. СПУТНИКИ-ШПИОНЫ

По словам генерала, «обнаружение и уничтожение военной помощи, поступающей в Украину из стран Запада, является целью №1 для российских агентов». По мнению Вадима Скибицкого, бороться с нашими разведчиками «невозможно» без помощи Лондона и других партнеров. Что касается военной разведки, Великобритания и США предоставили почти все, от информации до оборудования».

- Мы ежеминутно получаем информацию всех видов в режиме реального времени, - с гордостью заключил генерал. И похвалил данные, поступающие с западных спутников. - У нас есть очень хорошие спутниковые снимки.

То есть, американские и британские спутники-шпионы, висящие над Украиной, по признанию Скибицкого, уже стали частью вооружения, предоставленного Западом в распоряжение Киеву.

2. ПОЛЬША ТОЖЕ В ИГРЕ

Генерал походя открыл и маленькую военную тайну, сообщив, что «значительная часть летальной помощи, поступающей в Украину, изначально доставляется на аэродром Жешув-Ясенка в Польше, недалеко от границы».

Возможно, генерал надеется, что у русских не выдержат нервы и польский аэродром как следуют «откалибруют». После чего в войну вступит Польша, а потом и все НАТО подтянется…

Чтобы наверняка втянуть Польшу в войну, генерал продолжил выдавать военные тайны: «Сотрудничество с Польшей также очень высокое, так как почти 90% всей военной помощи поступает оттуда. Речь и совместных операциях с нашими партнерами».

3. КТО НАВОДИТ HIMARS?

Журналист спросил генерала: как Украине удается точно поражать российские военные склады в зоне боевых действий? Тут Скибицкий исполнил ловкую манипуляцию. С одной стороны, он рассказал, что указанием целей на Украине для американских ракетных систем HIMARS и прочего высокоточного вооружения, поставленного Западом, занимается сам Запад. Но, быстро спохватился:

- Официальные лица США не предоставляют прямой информации о нацеливании, они не являются непосредственными участниками войны (а неофициальные инструкторы и советники? О них Скабицкий умолчал. - Ред.). Возможно, перед запуском ракет между представителями разведки обеих стран проводятся консультации, которые позволили бы Вашингтону остановить любые потенциальные атаки, если они недовольны намеченной целью.

Стоп. Но ведь это же означает, что все удары ракетами HIMARS по мирным городам в Донбассе, в том числе по СИЗО в Еленовке, где сидели пленные украинские националисты из полка ”Азов” (в России на него возбуждено уголовное дело), были одобрены США!

Они, как минимум, могли заблокировать эти удары. Но этого не сделали, хотя точно знали – куда полетят ракеты.

А, как максимум, сами наводили, сами давли цели для этих ударов!

4. Дружба разведками

Прекрасно понимая, что его интервью будут внимательно изучать в России, Скибицкий решил попровоцировать наших контрразведчиков. Ничто так не подрывает обороноспособность противника, как качественная «охота на ведьм». По словам генерала, Россия, а также все уровни власти и силовые структуры заполнены украинской агентурой. Правда, не смог привести пример хоть сколько значимой информации, которую добыла эта украинская разведсеть. Важно в этой части интервью другое:

- Шпионская сеть Украины в России «определенно востребована» в США и Великобритании, - признался Скибицкий.

Вот вам и ответ на вопрос - кто на самом деле воюет на Украине против России. И почему Вашингтон и Лондон затягивают эту «войну до последнего украинца».