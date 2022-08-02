За что был проклят род Толстых

Известно, что предок именитых писателей отличался необычайной хитростью и коварством. Фото: wikimedia.org

Часть 35

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В прошлом повествовании рассказали мы о знаменитом предке Александра Сергеевича Пушкина - Абраме Петровиче Ганнибале https://www.kp.ru/daily/27422.5/4622100/?ysclid=l6br11c6d9624822615. Известно, что Ганнибала воспитал, взрастил Петр Первый. Интересно, что тот же царь дал путевку в большую жизнь предку не менее именитых писателей Льва Николаевича, Алексея Николаевича и Алексея Константиновича Толстых - Петру Андреевичу Толстому. Петр Андреевич родился в 1645 году, умер в 1729-м в возрасте 84 лет. Хотя по логике тех событий царь Петр должен бы казнить Толстого, который будучи царским стольником, в 1682 году подбивал стрельцов на стрелецкий бунт, клевеща, что Нарышкины задушили царевича Ивана.

ВМЕСТО ПЛАХИ ПОПАЛ НА СЕВЕР

Известно, что предок именитых писателей отличался необычайной хитростью и коварством. Возможно это и помогло ему отправиться не на плаху, а в город Великий Устюг на пост воеводы.

И вот в 1697 году, когда Толстому стукнуло уже 52 года, царь Петр, отправившись в Архангельск, останавливается в Великом Устюге. Петр Толстой явно сделал все, чтобы царю понравиться. И это у него получилось. По легенде, (а может быть так и было?) после хорошего ужина царь потрепал Толстого по голове и сказал: «Эх, голова, голова..., отрубить бы тебя, да жалко. Больно ты умная».

То ли Толстой напросился сам, то ли царь решил, что такой голове требуется учение - в тот же год Петр Толстой отправился в Италию изучать морское дело. За два года Толстой идеально выучил итальянский язык и «оевропеился» - сбрил бороду, надел парик. Итальянский быт Петр Андреевич отразил во многих своих записках: «А все венецыяне, дворянещ и купцы, которые ходят в венецком обыкновенном платье, шпаг и никакого ружия при себе не носят, только имеют при себе под одеждами тайно невеликие штылеты, подобны ножам остроколым. А которые носят платье француское, те имеют при себе шпаги. А когда кому из венецыян, имеющему при себе шпагу, потребно будет иттить до своего князя, или до канцеляри, или до сенату, тот повинен шпагу свою оставить в сенях. Мясо и рыбу и всякие фрукты, то есть гроздиеа, продают в Венецы в вес, в фунты, что называется по италиянски лиры, а торгуют всяким харчем и живностью по вся дни на площади при море, блиско соборные церкви святаго Марка. В Венецы воздух тягостен и бывает дух зело грубой от морской воды».

В 1701 году царь отправляет Петра Толстого послом в Константинополь и поручает ему одну из главных миссий - не допустить сближения Турции со Швецией. Не допустить турецкого нападения на Россию, охваченную Северной войной. Фото: wikimedia.org

ДВАЖДЫ ОБВИНИЛИ В ШПИОНАЖЕ

В 1701 году царь отправляет Петра Толстого послом в Константинополь и поручает ему одну из главных миссий - не допустить сближения Турции со Швецией. Не допустить турецкого нападения на Россию, охваченную Северной войной. И долгое время Толстому удается справится с поставленными задачами путем подкупов высоких турецких чиновников. В то же время Толстой дважды обвиняется в шпионаже и попадает в турецкое заключение в 1710 и 1713 годах.

В 1714 году Толстой вернулся в Россию и был назначен сенатором.

В 1717 году у царя Петра особенно обострились отношения с непутевым сыном царевичем Алексеем. Алексей со своей любовницей Евфросиньей прячется от батюшки царя в Европе и вытащить оттуда царевича нет никакой возможности. Тогда царь Петр поручает это хитрое дело Толстому, и Петр Андреевич отправляется добывать царевича. Сначала Петр Андреевич самым коварным образом втерся в доверие к Евфросинье, пообещав глупой бабе дары несметные за возвращение на родину. А после через нее и убедил царевича, что родной батюшка царь Петр, простит молодых за все и осыплет златом, если они вернутся.

НАГРАДА ЗА КОВАРСТВО

И Алексей поверил. А по возвращению в Петербург, как известно, царевич сразу же угодил в казематы Петропавловской крепости, где скоро умер то ли от пыток, то ли по другой причине. В точности неизвестно. Петр Толстой, несомненно, знал о лютой перспективе царевича, когда лестью и обещаниями заманивал его в Россию. А после сам же Толстой и вел допрос царевича в казематах. За это, согласно молве народной, умирающий Алексей проклял весь род Толстых до двадцать пятого колена.

Зато сам император Петр за эту, так сказать, блестящую операцию наградил Толстого поместьями и назначил главой Тайной канцелярии, которая явилась прабабушкой ВЧК, ОГПУ, КГБ. Несложно себе представить, что там творилось, какими методами допрашивали подозреваемых.

В 1717 году у царя Петра особенно обострились отношения с непутевым сыном царевичем Алексеем. Фото: wikimedia.org

В свое время Лев Николаевич Толстой собрался было писать роман о Петре Первом и одним из главных героев романа должен был стать его предок Петр Толстой. Но когда Лев Николаевич погрузился в изучение архивов, он отказался от задумки романа, сказав, что не понимает ни того времени, ни состояния душ тех людей, которые столь не похожи на современников.

В 1724 году за особые заслуги перед Отечеством Высочайшим указом императора Петра Первого действительный тайный советник Пётр Андреевич Толстой был возведён, с нисходящим его потомством, в графское Российской империи достоинство. И все нынешние потомки Петра Толстого по сути своей являются графами и графинями.

Однако после смерти царя Петра граф Толстой столкнулся с давним своим соперником Александром Меншиковым и проиграл в этом столкновении. На сей раз ум и изворотливость не помогли графу втереться в доверие к новой императрице Екатерине Первой - близкой, скажем так, подруге Александра Меншикова, который, по сути-то сам и правил теперь государством Российским.

82-летний Петр Толстой был обвинен в государственных преступлениях и приговорен к смертной казни. После казнь заменили ссылкой в Соловецкий монастырь. Туда же вместе с Толстым сослали одного из его сыновей Ивана. Там же на Соловках через пару лет граф Толстой скончался. Но его многочисленные потомки, как в России, так и разбросанные по всему миру, хранят память о своем знаменитом прародителе и замаливают проклятие царевича Алексея.

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О других не менее ярких и легендарных личностях - Петровских сподвижниках наши читатели могут узнать из интересных лекций историка Владимира Мединского на радио «Комсомольской правды» под названием «Птенцы гнезда Петрова». Послушать можно по этой ссылке.