Экономия до 72%: сколько стоит собрать первоклассника в школу, если покупать вещи с рук

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вроде, компании-производители ранцев и пеналов из России пока не ушли. И на том спасибо! Сейчас родители детей, которые почти через месяц отправятся в первый раз в первый класс, активно закупают школьные принадлежности. И многие выбирают бэушные вещи: время на дворе непростое, и если есть шанс купить что-то подешевле на сайтах объявлений, надо его использовать. Так, на Авито в июле продажи школьных товаров с рук выросли на 41% по сравнению с прошлым годом.

- Чаще всего в этом году на Авито пользователи покупали пеналы, а также сменку для девочек и мальчиков, - уточняет Алексей Козловский, руководитель категории Lifestyle в Авито.

По данным Авито, за счет вещей с сайтов объявлений можно полностью «экипировать» мальчика в первый класс в среднем за 7 320 рублей, девочку - за 6 840 рублей. Но это без гаджетов. Если купить будущему первоклашке телефон и ноутбук, родители мальчика уложатся в 53 420 рублей, девочки – в 52 940 рублей.

Заодно аналитики подсчитали, сколько родители будущих первоклашек смогут сэкономить, покупая вещи с рук. По данным экспертов, собрать в школу мальчика за счет товаров с сайта объявлений будет на 63% дешевле, чем если покупать вещи в магазинах. Для родителей девочек экономия составит 72%.

ЧТО ПОЧЕМ

Товар для первоклассника Рост продаж в июле-2022 по сравнению с июлем-2021 Средняя цена с рук

Школьная форма для мальчика +86% 1 315

Школьная форма для девочки +84% 1 160

Спортивная форма для мальчика +120% 1 115

Спортивная форма для девочки +100% 950

Сменная обувь для мальчика +125% 1 080

Сменная обувь для девочки +126% 920

Рюкзак + 84% 1 500

Пенал + 190% 1 195

Мобильный телефон + 36% 21 330

Ноутбук + 29% 24 775

По данным Авито.