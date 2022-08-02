Портал в ад: в Чили появился гигантский провал в земле

Диаметр воронки составляет внушительные 25 метров. Фото: REUTERS

1 августа небольшой чилийский городок Тьерра-Амарилья (в переводе с испанского Желтая Земля) обзавелся впечатляющей достопримечательностью, которую заметили даже мировые СМИ. Речь идет о гигантском отверстии в земле диаметром 25 и глубиной 200 метров, которое образовалось прямо посередь местной грунтовой дороги. Редкий населенный пункт может похвастаться таким туристическим объектом. Однако 8 тысяч жителей коммуны оказались недовольны появлением собственного чуда света. Оно им, видите ли, жить мешает.

По внешнему виду чилийская дыра похожа на кратеры, которые с недавних пор стали появляться на Ямале, но там до ближайшего жилья можно добраться только на вертолете. Поэтому красотами якутских кратеров любовались только вахтовики, которых воздухом доставляли на Бованенковское месторождение. Да еще настоящее паломничество к ямальской диковинке организовали ученые. С кратерами все понятно, эксперты выяснили, что их появлением мы обязаны криовулканизму - явлению, которое раньше наблюдали только на других планетах. Вкратце, дело обстоит так: в ледовых толщах вечной мерзлоты накапливается большое количество болотного газа, в какой-то момент происходит мощный газовый выброс, он-то и сносит с поверхности «крышку» из земли и льда толщиной в 7-10 метров.

Вид на гигантскую воронку в Ямало-Ненецком автономном округе. Фото ИТАР-ТАСС/ пресс-служба Губернатора ЯНАО

Уже просматривалась трогательная акция “дыры-побратимы”, которая будет способствовать укреплению российско-чилийской дружбы... Но какая же в Чили вечная мерзлота, спросите вы? В пустыне Атакама криовулканизма точно не может быть. Поэтому местные жители не без оснований подозревают, что автором Тьерра-Амарильского чуда являются не силы природы, а деятельность канадской компании Lundin Mining Corp, которая занимается добычей меди на подземном руднике Алькапарроса-Канделария. Шахта как раз находится неподалеку от кратера и на фото с коптера видно, что производственные помещения и стоянка автомобилей находятся буквально в сотне метров от провала.

Неподалеку от кратера видна шахта канадской компании, занимающейся добычей меди. Фото: REUTERS

Чилийские власти предписали прекратить подземные работы на руднике до выяснения обстоятельств. Администрация шахты вывела рабочих на поверхность, но в свою очередь заверила, что воронка не затронула коммуникации под землей, рудник здесь ни при чем и “это оно само провалилось”.

Местные жители не остались в долгу и раскачивают лодку, забрасывая местные СМИ гневными письмами. “Мы очень обеспокоены, поскольку все время испытывали страх, что нечто подобное может произойти, ведь мы окружены месторождениями полезных ископаемых, которые активно разрабатываются», - говорится в одном из них.

Теперь эксперты-геологи будут исследовать этот район на предмет того, а что, собственно, произошло? Следует ли жителям ждать новых чудес света? И насколько все это опасно?

Но специалисты полагают, что вряд ли добывающая компания закроет рудник, на котором в прошлом году было добыто 118 600 тонн меди. Компания Lundin Mining, принадлежавшая канадско-шведскому миллиардеру Лукасу Лундину (он умер на прошлой неделе от рака мозга в возрасте 64 лет), купила рудник только в 2014 году и вложила в свои чилийские проекты около 1 миллиарда долларов.