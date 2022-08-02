Мария Захарова: Украина согласовывает цели для атак HIMARS с американскими кураторами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: МИД РФ

Американские инструкторы фактически исполняют роль наводчиков для Вооруженных сил Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя появившиеся в британском издании The Telegraph заявления украинского генерала о том, что разведка США отклоняет цели для атак HIMARS, если считают их неуместным.

- Какие еще нужны доказательства прямой вовлеченности США в боевые действия на Украине? - спросила Захарова. – Они выполняют функции наводчиков в чистом виде. ВСУ не только получают в режиме реального времени информацию американской разведки с американских спутников, но и согласовывают цели для атак американским оружием со своими американскими кураторами. Украинским военным отведена роль даже не операторов устройств, а помощников операторов.

Напомним, представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий сообщил британским журналистам, что ВСУ консультируются с американскими коллегами при выборе целей для атак ракетных систем HIMARS.

Отметим, что одна из атак из системы HIMARS была произведена в СИЗО, находящееся в поселке Еленовка, где содержатся сдавшиеся на «Азовстали» националисты. 53 из них погибли на месте, десятки тяжело ранены. С учетом заявлений Скибицкого, выходит, что атаку на СИЗО также санкционировала американская разведка.