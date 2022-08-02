Самолет Нэнси Пелоси подлетает к Тайваню Фото: REUTERS

Самолет с главой Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси летит на Тайвань и готовится к посадке в Тайбэе. Прямая онлайн-трансляция идет на сайте kp.ru.

О планирующемся визите Пелоси на Тайвань стало известно в конце июля 2022 года. Посетить остров американский политик намерена в рамках своего азиатского турне.

В Китае крайне негативно восприняли эти сообщения, посчитав возможную поездку Пелоси недопустимой. Министерство обороны КНР потребовало от Штатов отменить визит, а ряд китайских СМИ и вовсе призвали сбить самолет с американским политиком на борту.

Китайские власти заявили, что такой шаг нарушает принцип «одного Китая» (при этом на официальном уровне руководство США также заявляет, что не поддерживает «стремление Тайваня к сепаратизму»). В МИД КНР сообщили о готовности Пекина крайне жестко ответить на визит Пелоси на Тайвань: официальный представитель ведомства заявил, что Китай «готов похоронить любого врага».

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