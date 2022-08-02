Подозрительное совпадение: Выяснилось, почему у многих лидеров Европы нет детей

Ангела Меркель
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
— Фрау Меркель, как у вас с «женским делом»?
Вопрос канцлера ФРГ Гельмута Коля ошарашил 37-летнюю на тот момент Ангелу: она тогда была незамужней и бездетной (и, забегая вперед, — так и не завела детей по сию пору). Молодая партийная активистка умела играть в аппаратные игры, но сейчас не знала, что ответить. Коль, впрочем, быстро дал понять, что не спрашивает ничего личного.
— Нам нужен человек, способный возглавить Федеральное министерство по делам женщин и молодёжи.
Тот разговор происходил вскоре после объединения Германии, в 1991 году. На самом деле многоопытный Коль дал Ангеле министерский пост сугубо по квоте: чтобы «соблюсти политес», в кабинет нужен был кто-то женского пола и из бывшей ГДР. Но в итоге Меркель «попала в обойму» и через 15 лет уже сама стала канцлером…
Примерно так же взошли наверх и её коллеги из других европейских стран. Все они сильно отличаются от прежних вожаков Старого света наподобие Шарля де Голля, Жака Ширака или того же Гельмута Коля. Личной харизмы — ноль, деловые качества — средние, из ярких заявлений — разве что выпады против России.
На первый взгляд, эти политики новой волны во всём различны: из разных стран, из разных партий, с совершенно разной биографией… Но со странными совпадениями. Например, президент Франции Эммануэль Макрон и лидер Молдавии Мария Санду. Оба — яростные «атлантисты», оба в молодости работали в международных банковских структурах, оба до прихода в «профессиональную политику» не занимали ни одной выборной должности. Но как будто «кастинг прошли» — и все двери открылись…
Или Даля Грибаускайте и Тереза Мэй. Что общего между бывшим президентом Литвы и экс-премьером Великобритании, кроме года рождения — 1956-го? Ан есть: обе, как Макрон и Санду, тоже на определённых этапах жизни были финансистками, работали с международными банковскими структурами.
Или Марк Рютте — премьер Нидерландов. До прихода в политику работал на топовой позиции в местном филиале транснациональной корпорации. Или недавний «глава Евросоюза» Жан-Клод Юнкер. То же самое: финансист, представлял родной Люксембург в совете директоров Всемирного банка.
И самое главное. Все вышеперечисленны люди — бездетные. А некоторые и вовсе никогда не вступали в брак.
Истолкования у этого феномена разные. Например, часто говорят, что помимо явных этажей власти, на Западе есть и тайные — всевозможные закрытые клубы и секретные общества, где и собираются непубличные люди, принимающие ключевые решения. Которые потом спускаются для озвучивания говорящим головам — «демократически избранным» президентам или премьерам.
Так, уроженец Молдавии, известный русский писатель Владимир Лорченков, прямо утверждает:
— Кто такая Майя Санду? Это человек без национальности, пола и религии. Такие люди определяются просто: весь трудовой стаж — всевозможные «неправительственные структуры» либерального толка, отсутствие детей, «гибкая» сексуальная ориентация.
С одной стороны, отдаёт конспирологией. С другой стороны, вот вам вполне реальная организация под названием «Молодые глобальные лидеры» (YGL). Этот закрытый клуб создан известным глобалистом, директором Всемирного экономического форума — Клаусом Швабом в 2004 году. В числе известных участников — тот же Макрон и Йенс Шпан, министр здравоохранения при Меркель. Живет с «мужем» в гей-браке, своих детей нет, конечно. Как будто бездетность — и есть пропуск в тот самый элитный клуб властителей мира…
Есть и другое объяснение — статистика. Как пишет научный журнал Nature, сейчас не менее 20% населения западных стран — «Чайлдфри» (осознанные бездетные). Причина банальна — сексуальная революция и либерализация общества, начавшаяся на Западе в 1960-70-е. С простым посылом: «Жизнь одна, живи для себя». Вот они и живут.
Майя Санду
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
А что скажут учёные? Звоним Александру Невееву — кандидату психологических наук и борцу с сектантскими культами:
— Как известно, для рождения ребенка нужны мужчина и женщина, — говорит эксперт. — При этом, вопреки новомодным «гендерным теориям», мужчина должен быть мужчиной, а женщина — женщиной: беременность, роды, кормление ребенка, забота о нем — все это сугубо женские задачи, предполагающие именно женскую модель поведения. Однако политическое лидерство, наоборот, связано с сугубо мужским поведением, а оно трудно совместимо с процессом вынашивания ребенка, родами, кормлением… Исключения, разумеется есть — в 2010 году депутат Европарламента Лисия Ронзулли пришла на заседание с месячным младенцем и стала кормить его, привлекая внимание к проблемам работающих матерей. Но это так и осталось экстравагантной выходкой, почему мы о ней до сих пор и помним.
К тому же, по словам эксперта, западные политические лидеры воспитывались в атмосфере так называемой «новой этики». Это всевозможные нетрадиционные ценности, также включающие идеологию «чайлдфри»: детей рожать не нужно, ибо это якобы «сильно ограничивает свободу» человека-родителя.
— Возможно, здесь нет никаких тайн, и эти политики просто сделали осознанный выбор в пользу карьеры: у них настолько много работы, что на детей просто не остается времени, — подводит итог Невеев. — Сегодня среди европейских женщин такой выбор широко распространен, что является одним из факторов уменьшения численности коренных европейцев. В результате в Старой Европе доля «лиц с миграционными корнями» будет увеличиваться ещё быстрее: они не просто массово переезжают в богатые и толерантные страны наподобие ФРГ или Швеции, но и сохраняют традиционное распределение мужских и женских ролей. То есть на новом месте жительства точно родят больше детей, чем «аборигены».
Для кого им строить счастливое будущее?
Ольга Петерзен, депутат Гамбургского городского парламента (партия «Альтернатива для Германии»), мать четырех детей:
— Только став матерью, я поняла: моя жизнь не закончится с моей смертью, она продолжится и после, в детях и внуках. Поэтому я решила пойти в политику и помочь построить для них лучшее будущее. Так что я не понимаю мотивацию бездетных руководительниц наподобие Меркель или Мэй. Они вроде бы хотели «улучшать наше благополучие», но задаюсь вопросом: для кого? Зато это вполне объясняет многие странные поступки таких политиков. Потому что не им и не их потомкам доведётся жить с катастрофическими последствиями их решений — наподобие энергокризиса после отказа от нефти и газа из России.
А в Словакии — перекос в другую сторону
Борис Коллар — спикер парламента этой восточноевропейской страны и лидер партии «Мы — семья». Похоже, данное название он понимает буквально. В июле у 56-летнего политика появился уже 12-й (!) по счёту ребёнок. Это второй плод совместной жизни с нынешней гражданской женой. А десять предыдущих детей Коллара рождены от десяти разных женщин…
Вроде бы неплохо — «плодитесь и размножайтесь». Но, в общем-то, подобная модель поведения по деструктивности не отличается от бездетности. Промискуитет (беспорядочные половые связи) в исполнении публичного лица — такой же удар по традиционным ценностям, как и идеология «чайлдфри».