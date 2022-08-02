Шойгу показал перспективы

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Министерство обороны РФ

Сергей Шойгу поздравил десантников с днем ВДВ. Отметил их роль в выполнения задач спецоперации. И напомнил о последних успехах союзных войск.

- За последнее время освобождены Григоровка, Берестовое, Стряповка, Покровское, Семигорье и Новолуганское — заявил Шойгу, - Под наш контроль перешла крупнейшая в Европе Углегорская ТЭС с проектной мощностью 3 600 МВт.

Министр подчеркнул, что только за июль сбито 34 украинских самолёта, перехвачено 39 ракет комплекса «Точка-У», 226 снарядов РСЗО, в том числе иностранного производства. Чем спасены жизни тысяч мирных жителей.

- В результате ударов российских войск по военным объектам ВСУ уничтожены 33 американские гаубицы М777, пять пусковых установок противокорабельных ракетных комплексов «Гарпун», - напомнил Шойгу и добавил — Уничтожены шесть пусковых установок и более двухсот ракет реактивных систем залпового огня «Хаймарс».

Министр обороны рассказал и о восстановлении силами Минобороны мирной жизни на Донбассе.

- В кратчайшие сроки построен водовод в 90 км. Он обеспечивает подачу воды до 50 тысяч кубометров для жителей Донецка и прилегающих районов, - заявил Шойгу, - Строятся ещё два водовода на 60 км для населения ДНР и ЛНР. Возводятся и реконструируются жизненно важные объекты. Среди них - 12 жилых домов более чем на 1 000 квартир, два многофункциональных медцентра общей вместимостью 260 койко-мест, административно-спасательный центр МЧС.

Глава МО РФ также сообщил о проведении в России Первого Международного антифашистского конгресса, куда приглашены представители 74 стран — он пройдет в рамках международного военно-технического форума «Армия», на участие в котором уже прислали заявки полсотни зарубежных оборонных ведомств. И где предполагается подписание контрактов с ОПК России более чем на полтриллиона рублей.