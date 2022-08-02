Еду с истекающим сроком годности отдадут нуждающимся

В Минпромторге поддержали проект помощи нуждающимся гражданам, предусматривающий передачу им качественной еды с истекающим сроком годности (фудшеринга). Речь идет о 18 млн. тонн ежегодно утилизируемых продуктов. Пока торговые сети могут передавать на благотворительность около 1 млн. тонн. Пилотные проекты по раздаче продуктов уже запустили магазины «Пятерочка» и «Магнит». О том, почему это явление выгодно не только конечным потребителям, но и бизнесу, рассказывает доцент кафедры менеджмента и предпринимательского права Северо-Кавказского института – филиала РАНХиГС Ирина Долгова.

ПОДДЕРЖКА МАЛОИМУЩИХ

Минпромторг одобрил идею развития в стране фудшеринга. Возможно, это поможет решить проблему уничтожения еды хорошего потребительского качества. Ещё осенью прошлого года в России обсуждался соответствующий законопроект, однако пока он так и не принят. Между тем проблема остаётся актуальной. Скорее всего, такой мерой государство реагирует на общественный запрос поддержки малоимущих граждан. При этом важно, что качество благотворительной продукции будет контролироваться и соответствовать всем необходимым нормам.

Ежегодно в России выбрасывают в мусор почти 18 млн. тонн продуктов на 1,6 трлн. рублей. Эти цифры на 71 процент складываются из отходов домохозяйств и на 29 процентов из общепита и торговых сетей. Далеко не вся эта еда непригодна к употреблению, особенно это касается ритейлеров. Помимо "просрочки", они вынуждены избавляться от большого количества кондиционных и имеющих все необходимые сертификаты качества, но невостребованных продуктов. Например, сезонные абрикосы или клубника теряют свой внешний вид очень быстро.

Именно эту проблему решает фудшеринг – бесплатное распределение качественной еды, которую по какой-то причине невозможно продать, зачастую это продукты с истекающим сроком годности. А ведь нуждающихся в такой помощи в стране много. При этом фудшеринг без всяких проблем может регулярно кормить 3,6 млн. россиян. «До чего Россия дошла! В такой богатой стране и фудшеринг!» - встретился мне комментарий в интернете. Хочется ответить автору: в странах, которые не считаются бедными, фудшеринг существует уже около 10 лет. Он активно развивается в Германии (родоначальнице движения), Финляндии, Италии, Франции, Канаде и других странах. Ярким примером является Китай, в котором за прошлый год открылось больше специализированных магазинов по продаже таких продуктов питания, чем за предыдущие десять лет.

ПЕРВЫЙ «БАНК ЕДЫ» В РОССИИ

Улучшение оборота продуктов преследует не только социальные задачи, оно способствует развитию экономики замкнутого цикла и улучшению экологической обстановки. Например, пищевые отходы можно направлять на корм в сельском хозяйстве. Кроме того, снижение количества выброшенных продуктов уменьшает объемы полигонного захоронения мусора и выделяющихся из него вредных газов. Это тоже крайне актуальные проблемы для России.

В нашей стране развитие фудшеринга началось в 2015 году, и с того времени уже наработан определенный опыт. Так, Всероссийский благотворительный фонд продовольствия «Русь» работает как первый в России «банк еды». Он оказывает помощь продуктами питания социально незащищенным слоям населения по всей стране. Волонтеры движения «Фудшеринг. Москва» самостоятельно собирают еду из организаций-доноров и распределяют ее между нуждающимися людьми, подопечными благотворительных организаций или направляют большими партиями в НКО «Онлайн-дискаунтер нового поколения» Vsrok, который зарабатывает на рациональном распределении еды. На сайте Vsrok по каждой торговой позиции указывается срок годности и количество продуктов в наличии. К сожалению, в масштабах нашей большой страны всего этого, конечно же, недостаточно. А что же мешает развитию этого полезного движения?

Первая и главная причина – налоговое бремя для бизнеса и отсутствие законодательной базы. Сегодня производителям и торговым сетям, у которых остаются нереализованные товары с истекающим сроком годности, выгоднее их списывать и утилизировать, чем передавать на благотворительность. Представим, у магазина остается запас какого-то продукта, например, печенья - у партии через 5 дней истекает срок годности, и, судя по количеству остатков, можно уже предположить, что товар не будет реализован. Текущая конструкция налогообложения делает утилизацию более предпочтительной с финансовой точки зрения, хотя утилизация тоже стоит денег. Но не таких как благотворительность, облагаемая 20-процентным НДС. Поэтому вопрос требует проработки и согласования с Федеральной налоговой службой (ФНС), в плане дальнейшего освобождения фудшеринга от НДС.

ОТСЕЧЬ ОТ ВТОРИЧНОЙ ПРОДАЖИ

Кроме того, единый механизм передачи таких товаров нуждающимся не утвержден на государственном уровне. Поэтому есть обоснованное опасение, что товары из категории фудшеринга попадут на вторичный рынок, на котором не всегда возможно обеспечить защиту прав потребителей в области качества продукции. Основным регулятором в этом вопросе самым естественным образом должен выступить Роспотребнадзор.

А пока проблема обсуждается на высоких властных уровнях, ритейлеры X5 Group и «Магнит» заявили о запуске пилотного проекта по раздаче малоимущим бесплатной еды с истекающим сроком годности. Пока благотворительностью занимаются несколько магазинов в Москве, Краснодаре и Челябинске, которые на первом этапе программы включили в раздачу только хлебобулочные изделия с коротким сроком годности в течение 1-2 дней. Сообщается, что списки нуждающихся предоставят «Фудшеринг» и «Русь», а доставкой продуктов займутся волонтеры.

Думается, куда более важным является выбор формы фудшеринга, адекватной масштабам нашей страны, размерам населенных пунктов и специфике жизни в различных регионах. В одних случаях это может быть бесплатная раздача через центры помощи малоимущим, благотворительные организации. В других – через открытие специальных магазинов для продуктов с истекающим сроком хранения, вчерашнего хлеба и некрасивых овощей. А можно просто установить в магазинах специальные полки, с которых еду разрешено забирать бесплатно. При этом важно не зарегулировать эту хорошую идею, не забюрократизировать ее, сделать так, чтобы люди действительно успевали получить продукты до истечения срока годности. И тогда жизнь нуждающихся россиян будет немного легче, а жизнь страны в целом, немного экологичнее.