От Волги до Урала: Какие города изобразят на новых купюрах в 1000 и 5000 рублей

Новую пятитысячную купюру украсят нижегородские сюжеты, а пятитысячную – виды Екатеринбурга Фото: Мария ЛЕНЦ

Новую пятитысячную купюру украсят нижегородские сюжеты, а пятитысячную – виды Екатеринбурга или Свердловской области. Об этом заявили в Центробанке. Варианты такие.

Для купюры в 1000 рублей:

- Нижегородский кремль

- Чкаловская лестница

- Здание Госбанка

- Стадион «Нижний Новгород»

- Памятник Максиму Горькому

- Река Волга

Для купюры в 5000 рублей:

- Дом Севастьянова

- Панорамный вид Екатеринбурга

- Памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса

- Уральский хребет

- Плотинка пруда на реке Исеть (именно плотинка, так ее называют екатеринбуржцы)

- Чугунная скульптура каслинского литья «Россия» из Екатеринбургского музея изобразительных искусств

Все эти объекты оказались в центре внимания по итогам отбора. Ранее Центробанк создал рабочую группу, в которую вошли ученые, писатели, банкиры, представители музеев и эксперты ЦБ - они и предложили около 30 вариантов. Окончательное решение примет Совет директоров ЦБ.

Напомним, сейчас на банкноте в 1000 рублей изображен Ярославль, на пятитысячной – Хабаровск. Но уже в следующем году Центробанк планирует выпустить купюры с новым дизайном и улучшенной защитой от подделки. По статистике, на миллион банкнот в России приходится меньше семи фальшивок, но нет предела совершенству. Новые деньги будут использоваться параллельно со старыми.

Сейчас в России в ходу банкноты образца 1997 года. Обновлялись они несколько раз – в 2001 и 2010 годах. А в 2017 году в оборот пустили бумажные деньги номиналом 200 и 2000 рублей.

КСТАТИ

Сроки выпуска новых банкнот

2022 год: 100 рублей

2023 год: 1000 и 5000 рублей

2024 год: 500 рублей

2025 год: 10 и 50 рублей