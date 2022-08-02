От Волги до Урала: Какие города изобразят на новых купюрах в 1000 и 5000 рублей

Новую пятитысячную купюру украсят нижегородские сюжеты, а пятитысячную – виды Екатеринбурга
Фото: Мария ЛЕНЦ
Новую пятитысячную купюру украсят нижегородские сюжеты, а пятитысячную – виды Екатеринбурга или Свердловской области. Об этом заявили в Центробанке. Варианты такие.
Для купюры в 1000 рублей:
- Нижегородский кремль
- Чкаловская лестница
- Здание Госбанка
- Стадион «Нижний Новгород»
- Памятник Максиму Горькому
- Река Волга
Для купюры в 5000 рублей:
- Дом Севастьянова
- Панорамный вид Екатеринбурга
- Памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса
- Уральский хребет
- Плотинка пруда на реке Исеть (именно плотинка, так ее называют екатеринбуржцы)
- Чугунная скульптура каслинского литья «Россия» из Екатеринбургского музея изобразительных искусств
Все эти объекты оказались в центре внимания по итогам отбора. Ранее Центробанк создал рабочую группу, в которую вошли ученые, писатели, банкиры, представители музеев и эксперты ЦБ - они и предложили около 30 вариантов. Окончательное решение примет Совет директоров ЦБ.
Напомним, сейчас на банкноте в 1000 рублей изображен Ярославль, на пятитысячной – Хабаровск. Но уже в следующем году Центробанк планирует выпустить купюры с новым дизайном и улучшенной защитой от подделки. По статистике, на миллион банкнот в России приходится меньше семи фальшивок, но нет предела совершенству. Новые деньги будут использоваться параллельно со старыми.
Сейчас в России в ходу банкноты образца 1997 года. Обновлялись они несколько раз – в 2001 и 2010 годах. А в 2017 году в оборот пустили бумажные деньги номиналом 200 и 2000 рублей.
КСТАТИ
2022 год: 100 рублей
2023 год: 1000 и 5000 рублей
2024 год: 500 рублей
2025 год: 10 и 50 рублей