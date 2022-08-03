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Общество3 августа 2022 4:00

Небольшие пивоварни наживаются на потребителях: чем опасно нелегальное пенное

Сомнительный товар недобросовестных производителей доводит россиян до больницы
Павел ЧЕРНЫШОВ
Сомнительный товар недобросовестных производителей доводит россиян до больницы

Сомнительный товар недобросовестных производителей доводит россиян до больницы

Фото: Shutterstock

Нелегальный оборот пивоваренной продукции в России не спешит сокращаться. Отечественные потребители становятся жертвами напитков, сделанных из непонятных ингредиентов или банально просроченных, и то и дело попадают в больницу с отравлением. Чтобы остановить рост «серого» сегмента алкогольного рынка правоохранители регулярно изымают такой товар. Однако изобретательные предприниматели не сдаются и придумывают все новые способы самовыражения. Лазейки в законодательстве дают небольшим пивоваренным компаниям большой простор для «нелегального творчества».

ПЛАТЯТ, НО ДАЛЕКО НЕ ВСЕ

За последний месяц правоохранительными органами и Росалкогольрегулированием проведено несколько десятков рейдов, в ходе которых пресечена реализация нелегально произведенного пива. Так, 14 июля на Крымском мосту были остановлены сразу две фуры, перевозившие в кегах почти 40 тыс. литров пивной продукции по фальшивым документам: накладные имели признаки дублирования, а сведения о товаре не были внесены в систему ЕГАИС, сообщила Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка.

Спустя всего три дня в Краснодарском крае произошла аналогичная история – снова накладная, содержание которой не соответствовало тому, что водитель вез в грузовике. Только партия поменьше – «всего» 3 тонны пива в кегах. Об уплате акцизов в данном случае, конечно, речи не шло. А 7 июня в Темрюкском районе правоохранители изъяли более 18 тыс. литров нелегального провозимого пива. Похоже, именно на Кубани подобная простая схема – подделка накладных распространена особенно широко

Но фиксируются в России случаи, когда небольшие производители применяют более изощренную схему: часть акцизов всё же платят, но далеко не за весь объем произведенного продукта. Например, попавшая в поле зрения полиции в конце июня воронежская пивоваренная компания «Райт» недоплатила в казну сразу несколько десятков миллионов.

«По версии следствия, генеральный директор пивоваренной компании «Райт» в течение трех лет реализовывал подакцизные товары подконтрольным контрагентам, включая в налоговые декларации недостоверные сведения о сумме акцизов. По подсчетам следствия, подозреваемый уклонился от уплаты акциза на общую сумму 26 млн руб.», - сообщает «Коммерсант».

До этого в Воронеже был накрыт цех, где также половина произведенного пива, как и положено, заносилась в ЕГАИС, а другая половина – нет. Но при этом производитель отделался сравнительно небольшим административным штрафом.

Между тем в стране зарегистрированы далеко не безобидные случае отравления разливным пивом: в Волгограде один из покупателей стал жертвой просроченного напитка (и оказался в больнице), а в подмосковном Королёве два посетителя «крафтовой пивточки» получили отравления из-за неправильного условия хранения кегов.

СКРЫТЫЕ МИЛЛИАРДЫ

Причем, временами масштабы хищений идут уже на миллиарды рублей!

«Фигурантом расследования стал директор пивоваренного завода «Альпина» (Хакасия). В отношении 59-летнего топ-менеджера возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ, максимальное наказание — шесть лет лишения свободы), сообщили в управлении Следственного комитета РФ (СКР), - поясняет «Коммерсант». - Руководитель предприятия не заплатил в бюджет налоги на общую сумму 3,7 млрд руб., включив в декларации заведомо ложные сведения о сумме акцизов, НДС, а также налога на прибыль, подлежащих уплате за период с января 2017 по декабрь 2019 года. «С целью уклонения от уплаты налогов, подозреваемый создал схему сокрытия выручки предприятия от реализации неучтенного оборота слабоалкогольных напитков»,— указывается в сообщении СКР.

Нельзя не отметить, что все вышеперечисленные нарушения зафиксированы в отношении небольших, в лучшем случае средних по объему производителей, которые в последнее время стали пользоваться лазейками в законодательстве все чаще. Причем подделка документов и неуплата акцизов - это далеко не все схемы, которые они используют – спектр гораздо шире. Так, большой простор для “нелегального творчества” дает возможность не подключать счетчики учета готовой продукции производства мощностью менее 300 дал в год. Неудивительно, что на относительно небольшие пивоваренные компании приходится почти весь объем нелегального (безакцизного) производства пива.

Как видим, похоже, не зря государство ужесточает контроль в отношении пивоваров. Напомним, несколько дней назад стало известно, что Минпромторг России, Центр развития перспективных технологий и Ассоциация производителей пива договорились с весны будущего года начать цифровую маркировку пива. С 1 апреля 2023 года будет запущена маркировка пивной продукции в кегах, с 1 октября того же года – в стеклянной и пластиковой бутылке, а с 15 января 2024 года – в алюминиевых банках. Что наверняка решит проблему повышения прозрачности пивного рынка.

КЛУБ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ