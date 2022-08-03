Небольшие пивоварни наживаются на потребителях: чем опасно нелегальное пенное

Сомнительный товар недобросовестных производителей доводит россиян до больницы Фото: Shutterstock

Нелегальный оборот пивоваренной продукции в России не спешит сокращаться. Отечественные потребители становятся жертвами напитков, сделанных из непонятных ингредиентов или банально просроченных, и то и дело попадают в больницу с отравлением. Чтобы остановить рост «серого» сегмента алкогольного рынка правоохранители регулярно изымают такой товар. Однако изобретательные предприниматели не сдаются и придумывают все новые способы самовыражения. Лазейки в законодательстве дают небольшим пивоваренным компаниям большой простор для «нелегального творчества».

ПЛАТЯТ, НО ДАЛЕКО НЕ ВСЕ

За последний месяц правоохранительными органами и Росалкогольрегулированием проведено несколько десятков рейдов, в ходе которых пресечена реализация нелегально произведенного пива. Так, 14 июля на Крымском мосту были остановлены сразу две фуры, перевозившие в кегах почти 40 тыс. литров пивной продукции по фальшивым документам: накладные имели признаки дублирования, а сведения о товаре не были внесены в систему ЕГАИС, сообщила Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка.

Спустя всего три дня в Краснодарском крае произошла аналогичная история – снова накладная, содержание которой не соответствовало тому, что водитель вез в грузовике. Только партия поменьше – «всего» 3 тонны пива в кегах. Об уплате акцизов в данном случае, конечно, речи не шло. А 7 июня в Темрюкском районе правоохранители изъяли более 18 тыс. литров нелегального провозимого пива. Похоже, именно на Кубани подобная простая схема – подделка накладных распространена особенно широко

Но фиксируются в России случаи, когда небольшие производители применяют более изощренную схему: часть акцизов всё же платят, но далеко не за весь объем произведенного продукта. Например, попавшая в поле зрения полиции в конце июня воронежская пивоваренная компания «Райт» недоплатила в казну сразу несколько десятков миллионов.

«По версии следствия, генеральный директор пивоваренной компании «Райт» в течение трех лет реализовывал подакцизные товары подконтрольным контрагентам, включая в налоговые декларации недостоверные сведения о сумме акцизов. По подсчетам следствия, подозреваемый уклонился от уплаты акциза на общую сумму 26 млн руб.», - сообщает «Коммерсант».

До этого в Воронеже был накрыт цех, где также половина произведенного пива, как и положено, заносилась в ЕГАИС, а другая половина – нет. Но при этом производитель отделался сравнительно небольшим административным штрафом.

Между тем в стране зарегистрированы далеко не безобидные случае отравления разливным пивом: в Волгограде один из покупателей стал жертвой просроченного напитка (и оказался в больнице), а в подмосковном Королёве два посетителя «крафтовой пивточки» получили отравления из-за неправильного условия хранения кегов.

СКРЫТЫЕ МИЛЛИАРДЫ

Причем, временами масштабы хищений идут уже на миллиарды рублей!

«Фигурантом расследования стал директор пивоваренного завода «Альпина» (Хакасия). В отношении 59-летнего топ-менеджера возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ, максимальное наказание — шесть лет лишения свободы), сообщили в управлении Следственного комитета РФ (СКР), - поясняет «Коммерсант». - Руководитель предприятия не заплатил в бюджет налоги на общую сумму 3,7 млрд руб., включив в декларации заведомо ложные сведения о сумме акцизов, НДС, а также налога на прибыль, подлежащих уплате за период с января 2017 по декабрь 2019 года. «С целью уклонения от уплаты налогов, подозреваемый создал схему сокрытия выручки предприятия от реализации неучтенного оборота слабоалкогольных напитков»,— указывается в сообщении СКР.

Нельзя не отметить, что все вышеперечисленные нарушения зафиксированы в отношении небольших, в лучшем случае средних по объему производителей, которые в последнее время стали пользоваться лазейками в законодательстве все чаще. Причем подделка документов и неуплата акцизов - это далеко не все схемы, которые они используют – спектр гораздо шире. Так, большой простор для “нелегального творчества” дает возможность не подключать счетчики учета готовой продукции производства мощностью менее 300 дал в год. Неудивительно, что на относительно небольшие пивоваренные компании приходится почти весь объем нелегального (безакцизного) производства пива.

Как видим, похоже, не зря государство ужесточает контроль в отношении пивоваров. Напомним, несколько дней назад стало известно, что Минпромторг России, Центр развития перспективных технологий и Ассоциация производителей пива договорились с весны будущего года начать цифровую маркировку пива. С 1 апреля 2023 года будет запущена маркировка пивной продукции в кегах, с 1 октября того же года – в стеклянной и пластиковой бутылке, а с 15 января 2024 года – в алюминиевых банках. Что наверняка решит проблему повышения прозрачности пивного рынка.