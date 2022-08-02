Мошенники теперь дурят россиян через мессенджеры: Как понять, что вам звонит аферист

Мошенники начали обманывать россиян через мессенджеры Фото: Shutterstock

ТРЕНД СЕЗОНА

«Здравствуйте, вас беспокоит служба безопасности банка. Вы подавали заявку на смену привязанного к вашей карте телефонного номера?» Для большинства из нас звонки с незнакомых номеров с подобными вопросами стали привычным делом. Те, кто поопытнее, сразу кладут трубку или посылают «службу безопасности» куда подальше. Но, увы, мошенникам по-прежнему удается находить жертв, которые верят неизвестному собеседнику на другом конце провода и простодушно сообщают номера и коды своих карт, лишаясь тем самым своих сбережений.

Причем технологии преступников совершенствуются. Опрос, результаты которого представил 2 августа ВТБ*, показал, что каждый третий клиент банка, столкнувшийся с действиями мошенников, получил звонок не напрямую на телефонный номер, а через мессенджер. Наибольшее число вызовов идут в Viber и WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая в России признана экстремистской организаций и запрещена).

- Звонки мошенников через мессенджеры — тренд этого сезона. Отследить злоумышленников в таких каналах гораздо труднее из-за отсутствия антиспама и антимошеннических фильтров, — объясняет руководитель департамента цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Мошенники обычно регистрируют аккаунты на виртуальные сим-карты, которые можно купить в интернете, причем в последнее время клиенты все чаще получают звонки как раз с зарубежных номеров, – отмечают в ВТБ. Визуально отличить эти номера от российских бывает непросто. Они могут начинаться с цифр +84 95 ххххххх или +49 хххххх, и неискушенные пользователи могут не сразу догадаться, что звонят им из-за рубежа (звонок с номера российского оператора начинается только с +7).

Ситуация осложняется еще и тем, в большинстве мессенджеров можно указать в своем аккаунте при регистрации любое имя абонента, поэтому поступающий звонок может быть подписан «Центробанком», «Службой безопасности банка», «Следственным комитетом» или другими госорганами России. Чаще всего жертве звонит робот, затем он подключает «специалиста», который вешает на уши клиенту лапшу о возможной потере денег, оформлении странной заявки на кредит, участии в следственных мероприятиях, замене номера телефона и т.п.

- Сотрудники банка в любом случае никогда не звонят клиентам в мессенджеры, – предупреждает Никита Чугунов. – С огромной долей вероятности все подобные звонки совершаются исключительно с целью получения вашей персональной информации в преступных целях.

«ТАК ПРОЩЕ СКРЫТЬ СЛЕДЫ»

Обратите также внимание, что мошенники могут обзванивать пользователей и под видом службы поддержки сотового оператора. Они могут сообщить о взломе личного кабинета абонента или телефона и просят ввести «специальный код», который на самом деле включит переадресацию входящих звонков и смс на другой номер. Таким образом они получат прямой доступ в ваш онлайн-банк.

- Мошенники традиционно стараются искать разные точки входа, чтобы обманывать граждан, - предупреждает эксперт по информационной безопасности Денис Батранков. – Мессенджеры для таких целей особенно удобны, ведь за звонок через мессенджер не надо платить, что особенно важно, когда звонят из-за рубежа, и скрыть свои следы в мессенджерах проще. Думаю, что таких звонков будет все больше и больше, поэтому все мы должны быть начеку и не верить каждому позвонившему на слово.

*В опросе приняли участие более 50 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в разных городах на территории РФ.

ПАМЯТКА «КП»

Как защитить себя от обмана

Главный совет, который дают специалисты – ничего не делать сразу под диктовку неизвестного «специалиста», кто бы вам ни позвонил.

- Первое, что вы должны сказать: «Извините, я не могу сейчас говорить, назовите вашу фамилию, должность и оставьте номер, по которому я могу с вами связаться», - советует Денис Батранков. – Мошенники таких вопросов очень не любят. Таким образом вы лишаете их главного преимущества – эффекта внезапности, на который они рассчитывали своим звонком. Ведь сообщают они обычно что-то не слишком приятное, тревожное, заставляя вас волноваться и совершать необдуманные действия. Положив трубку, успокойтесь и решите, что делать дальше. Проверьте в интернете номер, с которого вам звонили, выясните, действительно ли он принадлежит банку или мобильному оператору. А если называть фамилию и оставлять контакты собеседник отказался, почти наверняка он пытался вас обмануть.

- Для дополнительной защиты мы рекомендуем клиентам обращать внимание на написание номера на экране смартфона и не отвечать на вызовы сразу. Чтобы позднее проверить контакт в журнале вашего мессенджера, и через настройки в смартфоне запретить входящие звонки с незнакомых номеров - такая опция доступна в Telegram и Viber, - советует Никита Чугунов.