Китай и Тайвань стягивают танки: Пугающие видео из городов, переполненных оружием

Опубликованы видео колонн китайской военной техники в приграничной с Тайванем провинции Фото: REUTERS

В соцсетях и СМИ появляются видео из китайской провинции Фуцзянь, граничащей с Тайванем. На них видно, как КНР стягивает в сторону острова колонны танков и БМП.

Кроме того, пользователи соцсетей также сняли переброску к побережью баллистических ракет DF-16.

Накануне также Народно-освободительная армия Китая опубликовала видеонарезку с обещанием «Встретить врага во всеоружии».

Подобные видео публикуются жителями и журналистами из Тайваня. Истребители ВВС Тайваня взяли на сопровождение спецборт правительства США.

Стягивание техники Китая и Тайваня происходит на фоне обострения в регионе. Оно связано с предстоящим вероятным визитом на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. КНР пообещал дать жесткий ответ в случае, если высокопоставленный американский политик решит посетить Тайвань. Представитель китайского внешнеполитического ведомства в соцсетях заявил, что у его страны «есть право похоронить любого врага».