Летние аномалии 2022: Как связаны волны жары в Европе, зной в Москве и ливни в Сочи

Самый сильный зной этого лета ждет Москву ближайшие дни. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ И АПОКАЛИПТИЧЕСКИЙ

Самый сильный зной этого лета ждет Москву ближайшие дни. В пятницу и субботу столица раскалится до +33 градусов. Для кого-то из нас невыносимое пекло, а для кого-то отливная пляжная погода. А вот для многих европейцев такой прогноз звучал бы как долгожданное обещание прохлады. Европа переживает небывало жаркое лето. Волны жары накрывают Старый Свет одна за другой начиная с конца июня.

Всемирная организация здравоохранения в специальном заявлении назвала зной в Европе «беспрецедентным» и «апокалиптическим».

В Великобритании впервые за 150 лет метеонаблюдений зафиксирован 40-градусный зной (точнее, +40,3 градуса). Какой там туманный Альбион, он теперь расплавленный на солнце! Жара за сорок и под сорок и на континенте - от Испании и Португалии до Швейцарии и Германии.

Испанцам не привыкать, скажете? Мол, летали ещё до пандемии на Коста-дель-Соль, и тогда была та ещё сковородка! Но даже для солнечной курортной страны то, что происходит этим летом, - действительно аномалия. Хотя в отличие от Англии в абсолютного рекорда в 47,6 градуса испанцы пока не дотянули, этим летом «всего» +45,9 градуса.

БОЛЬШАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ СКОВОРОДКА

Проблема в том, что пекло на грани рекордов держится очень долго - неделями, и на огромных территориях. В Мадриде, например, порогом для «волны жары» (см. «А как у нас») считается температура +36,4 градуса. Почти половина дней с начала - жарче!

- Такого не было ещё ни разу как минимум за последние сто лет, - признаёт Рубен дель Кампо из испанского метеорологического агентства Aemet (аналог нашего Росгидромета). До сих пор самая продолжительная волга жары наблюдалась в Испании в 2015 году - 26 дней за лето. Сейчас эта цифра уже превышена, и впереди ещё август.

- Жара выбивает Европу из колеи, усугубляя экономические, энергетические кризисы. Такого жаркого лета в большинстве стран Западной и Южной Европы не было последние 150 лет. А это повышенное потребление энергии, кондиционер становится непозволительной роскошью для многих европейцев. Гидроэлектростанции в связи с обмелением рек вырабатывают меньше электричества, - высказал своё мнение в эфире радио «Комсомольская правда» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

ЗНОЙ ИЗ …АРКТИКИ

Кто поджаривает старушку Европу? Совпали сразу несколько факторов, считает Рубен дель Кампо. Во-первых, высотный гребень (зона высокого атмосферного давления в верхних слоях атмосферы) «завис» над континентом на целый месяц. В итоге все время сухо и солнечно. К этому добавился поток «импортного» зноя - горячий воздух поступает в Европу из Сахары.

- Исследователи предполагают, что подобные ситуации будут возникать все чаще, и виновато в этом ослабление струйных течений в атмосфере (мощных потоков воздуха у верхней границы тропосферы), вызванное в свою очередь быстрыми темпами потепления в Арктике, - объясняет дело Кампо.

В общем, опять оно, глобальное потепление! Волны жары климатологи считают его самым ярким и очевидным проявлением.

- Они будут все более частыми и интенсивными, с ещё более экстремальными температурами, - предупреждает генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации ООН профессор Петтери Таалас.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд даже назвал цифру: к 2030 году волн тепла станет втрое больше, чем сейчас. И речь уже не о Европе, а о России.

МОРЕ ЗАКИПАЕТ

Но это ещё не все: летом 2022 появилась новая напасть. Морская волна жары! Средиземное море едва ли не закипает:

- Температура морской воды от +28 до +30 градусов, на 5 градусов теплее нормы, - констатирует Рубен дель Кампо. Самые серьёзные аномалии - между двумя курортными островами, Майоркой и Сардинией.

Российских туристов не средиземноморских пляжах сейчас не много. Те, что есть, - в основном в Турции. И там действительно в море не охладишься. Впрочем, многих отпускников горячие соленые ванны вполне устраивают. Морская волна жары опасна вовсе не этим.

Перегретое море может спровоцировать мощные ливни и даже ураганы, как в тропиках. Воздух над ним тоже горячий и насыщенный влагой. Это похоже бомба с часовым механизмом. «Детонатором» может стать, холодная воздушная масса. Нечто похожее мы наблюдаем на Черноморском побережье России, где сильные ливни, грозы и дала смерчи обрушиваются то на Сочи, то не Крым. Расположенное к северу от Средиземки Чёрное море становится местом встречи горячего и холодного воздуха.

- А на контрастах температур всегда случается самое сильное ненастье, - напоминает главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

- Все больше вероятность, что в Средиземноморье будут возникать настоящие тропические ураганы, - не радует испанский климатолог Хуан Хесус Гонсалес Алеман. Понятно, что и до Чёрного моря они доберутся, если закрутятся над Средиземкой. По атмосферным меркам все это очень близко. - Они не достанут пятой категории, как «Катрина», но первой-второй - вполне.

А КАК У НАС?

Московское пекло - другое

Волна жары - это опасное гидрометеорологическое явление. Точно также, как ураган, тайфун, шторм. И в неё есть чёткие критерии: температура превышает климатическую норму на 5 градусов и более, и продолжительность такого периода более 5 дней. Так что августовский зной в Москве вряд ли можно считать водной тепла. Да, на пике, в пятницу и субботу, температура будет выше нормы на 5 - 6 градусов. Но в другие дни нео. А в начале следующей недели станет чуть прохладнее, +29 градусов. .

- В Европе и у нас совсем разные атмосферные процессы, - разъясняет главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - В Европу шёл раскалённый воздух из Северной Африки. А у нас жарко будет в первую очередь не из-за поступления горячих воздушных масс извне, а за счёт прогрева. Ясную и сухую погоду в средней полосе обеспечит скандинавский антициклон. Световой день сейчас длинный, и над Московской областью воздух будет быстро прогреваться.