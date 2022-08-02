Лайма Вайкуле плюнула в россиян, на которых зарабатывала годами

Певица Лайма Вайкуле. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поклонники Лаймы Вайкуле все последние месяцы переживают за её здоровье. Говорят, 68-летнюю певицу снова съедает рак: вернулась онкология, которую звезда, казалось, победила еще в начале девяностых. Между тем, сама Лайма не спешит успокаивать публику: в соцсетях почти не появляется, на страшные слухи не реагирует. Зато продолжает выступать, покрывая голову шляпкой с платком, чем еще сильнее подогревает разговоры о страшной болезни.

Очередной концерт Вайкуле состоялся в Латвии 31 июля. Артистка вновь вышла на сцену в замысловатом головном уборе, но российских поклонников смутило вовсе не это. В какой-то момент Лайма появилась перед зрителями, демонстративно растянув желто-синий флаг. Такую поддержку Украине наши зрители, на которых звезда зарабатывала годами, не оценили.

Фото: аккаунт в соцсетях toms_antons.

"Разочаровала", "Уж лучше бы молчала", "Видимо, свое уже отработала и заработала - можно и рот открыть", "Где же вы были, когда на Донбассе детей убивали", "Деньги делала в России, а поддерживает Украину", "Просто плюнула в своих поклонников", - возмущаются пользователи соцсетей.

Впрочем, для Вайкуле это не первый подобный случай. Так, в 2018 году обласканная вниманием и деньгами российской публики звезда неожиданно заявила: на гастроли в Крым она не поедет даже за самые умопомрачительные гонорары. Мол, она уважает мнение Европы по данному вопросу.

Тогда коллеги по российскому шоу-бизнесу осудили певицу. А муж Лаймы Андрей Латковский в эфире радио «Комсомольская правда» вынужден был оправдываться за неосторожные слова жены.

- Начнем с того, что ей никто не предлагал туда ехать, - заявил Латковский. - Это просто ситуация, которая раздута или выдумана. На пресс-конференции спросили: «А вы в Крым поедете выступать?» Она говорит: «Нет, нам запрещено». Тогда ее спрашивают через какое-то время: «А за большие деньги поехали бы?» Она говорит: «Нет, нам запрещено». Вот все, что она сказала. Каждый интерпретирует, как говорится, в меру своей испорченности. Она ничего плохого не сказала. Со своим зрителем, слушателем она поступает честно. Если жителям Евросоюза горячо не рекомендуют ехать, почему она должна ехать? Что же в этом плохого..?

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