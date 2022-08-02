Ирина Апексимова руководит самым большим в России драматическим театром и обещает никого не увольнять

Актриса Дарья Авратинская прекрасно себя чувствует в театре, которым руководит ее мать Ирина Апексимова Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

На традиционном сборе труппы директор театра Ирина Апексимова поделилась планами и новостями. Во-первых, сообщила, что в труппе появилось два «свежевыловленных артиста» - Сергей Кирпиченок и Дарья Балабанова.

Во-вторых, премьеры пока зреют в головах режиссеров. Новый сезон «Таганка» открывает сотым (!) показом мюзикла «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» (режиссер Алексей Франдетти). На Новой сцене покажут премьеру прошлого сезона «Дон Кихот. Санчо Панса. Русский дневник» Дениса Хусниярова. До конца сентября будут работать режиссёрские лаборатории. По задумке они для того и нужны, чтобы выявить творческий потенциал.

В третьих, традиционно в сентябре пройдет фестиваль под открытым небом «Театральный марш» в московском саду «Эрмитаж». Будут гастроли в Иркутске. Появилась цифровая система оповещения артистов и сенсорный монитор с электронным расписанием. Для удобства создано специальное приложение в телефоне, через которое будут приходить уведомления о репетициях и спектаклях. Старшее поколение по-старинке будут обзванивать. Но это свои тихие радости.

Главное и самое интересно – творческие планы.

В новом сезоне зрителей ждет сразу шесть премьер.

В октябре выходит «Конармия» (по Бабелю), режиссер - Денис Азаров.

Запланированы спектакли:

- «104 страницы про любовь» (пьеса Эдварда Радзинского) - режиссер Виктория Печерникова;

- «Черная кошка, белый кот» (по киносценарию Эмира Кустурицы) в постановке главного режиссера Театра на Таганке Юрия Муравицкого;

- «Горячее сердце» (по Александру Островскому) - режиссер Дамир Салимзянов;

- мюзикл «Любовь 5728» (Джейсон Роберт Браун) в постановке Алексея Франдетти;

- «Му-Му» - режиссер Наринэ Григорян.

Сцена в Факельном переулке станет местом нового проекта «Ликбез», включающего в себя режиссерскую лабораторию. В планах моноспектакли, моночтения и цикл показов телеспектаклей великих режиссеров из коллекции Госфильмофонда. И еще разные читки и проекты.

После того, как Ирина Апексимова огласила планы, «КП» задала ей несколько вопросов. Правда получилось, что это не совсем вопросы. А тезисы, на которые у директора "Таганки" нашлись контраргументы.

- В труппе объединенного Театра на Таганке, к которому весной присоединили театр «АпАРТе», более 150 человек. Это очень много...

- Это настолько много, что мы теперь самый большой (по количеству артистов) в России драматический театр. Труппа очень разношерстная, разных актерских школ со своим сценическим языком. Именно поэтому мы делаем режиссерскую лабораторию, чтобы оценить потенциал каждого. По спектаклям это трудно понять. Многое зависит от режиссера. В творческой лаборатории артист как на ладони. Это еще и хороший кейс для обмена опытом.

- Постоянно ходят слухи, что Апексимова будете сокращать штат. Даже при наличии четырех сцен (двух больших и двух малых) занять такую огромную труппу сложно.

- Не верьте слухам. Мы начали сезон и никаких увольнений, как видите, нет.

- Мне рассказывали: вы заставляете взрослых, профессиональных артистов посещать не только творческие лаборатории, но и хореографические классы…

- Хореографический тренинг необходим, чтобы держать себя в форме. Вы же ходите в спортзал и платите за это деньги. А здесь можно бесплатно тренироваться у станка, плюс партерный тренинг.

- Это ваша кордебалетное прошлое (в юности Апексимова танцевала в кордебалете одесского театра) подсказало такое решение?

- Не кордебалетное, а табаковское прошлое (Ирина Апексимова училась в Школе-студии МХАТ в мастерской Олега Табакова – Ред.). Я не заставляю пожилых артистов ходить на эти тренинги. Но молодые и среднее поколение должны быть в форме.

- Одна из главных проблем Театра на Таганке (на мой взгляд) в том, что у вас нет медийных артистов, причем ни в одной из трёх трупп (Театр на Таганке, "Содружество актеров Таганки", "АпАРТе"). Вы будете приглашать звезд со стороны?

- У нас теперь больше 150 артистов. Всех надо занять работой. Не всегда популярность или медийность равна таланту. У нас работают прекрасные артисты. Привлекать медийных только ради пиара не моя задача. Режиссеры тоже не юриилюбимовы. Но в этом-то интерес. Чтобы зрители ходили не на имена, а на хорошие спектакли.

- Во многих спектаклях «Таганки» занята ваша дочь Дарья Авратинская…

- При чем тут моя дочь? – почему-то остро прореагировала Апексимов. - Зачем об этом говорить? Вы лучше спросите про Александру Басову, Романа Колотухина, Василия Уриевского, про Павла Комарова (известного по сериалу «Жуки»)…

… Как мы поняли – это нынешние звезды «Таганки». Но имена широкому зрителю совершенно не известные. Да и спрашивала я о другом. Дочь, Дарья Авратинская, занята в 11 названиях. И это вызывает вопросы.

- Вы же не «желтая пресса». Зачем обсуждать мою дочь? - все-таки обиделась Апексимова.