Военные разминируют центр Донецк, на который Украина сбросила противопехотные мины. Фото: REUTERS

Чем грозит Зеленскому раскол в СБУ

Что происходит в Службе безопасности Украины? А происходит там раскол между спецами. Есть те, кто вовремя отчалил с освобожденных Россией территорий. И есть те, кто бьется за «чистоту рядов». И вот они обвиняют коллег в потере секретной информации. А также в переходе их подчиненных на российскую сторону РФ. По данным РИА Новости, глава запрещенного в России «Меджлиса крымскотатарского народа» Рефат Чубаров жалуется, что брошенные СБУ в Херсоне архивы раскрыли незаконную работу киевских боевиков против крымских татар. То есть, тамошние спецслужбисты дискредитировали лидеров крымских татар, которые лояльны Киеву. А это же зрада - измена? Или все же перемога — победа? Над остатками здравого смысла. Шестому президенту стоит насторожиться — спецслужбы дерутся, наверху чубы трещат.

Шольц лучшее оружие отправляет не бундесверу, а ВСУ?

Олаф Шольц заявил, что Киев продолжает получать новейшее оружие от Берлина. В интервью The Globe and Mail, канцлер ФРГ сообщил, что часть вооружений для ВСУ настолько современное, что его даже бундесвер еще не получил! Лидер Германии так и сказал: «Мы поставляли противотанковые комплексы и системы ПВО, мины, пушки, тонны боеприпасов — а теперь это самоходные гаубицы, РСЗО, ЗРК, РЛС контрбатарейной борьбы. Некоторые из этих систем настолько новые, что часть из них еще не была поставлена Вооруженным силам Германии». Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о получении из ФРГ самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000. Речь уже идет о сотнях САУ. В Берлине никаких опасных исторических параллелей не видят?

Нерешительность Байдена станет боком киевскому режиму

Джон Болтон, экс-советник Трампа по нацбезопасности, в статье для 19FortyFive утверждает, что нерешительность Джо Байдена во внешней политике грозит Киеву массой проблем. Вот что пишет Болтон: «Отсутствие решимости не сулит ничего хорошего Украине, если российская спецоперация продолжится, тем более что некоторые европейские страны, в частности, Германия и Франция, показывают собственную нерешительность». Болтон полагает, что Москва и Пекин извлекают «опасные уроки» из действий Байдена. А какие уроки Киев извлечет? Или продолжит забег по граблям?

Что происходит с вывозом зерна из украинских портов

Михаил Мизинцев, глава Национального центра управления обороной России, заявил, что Россия предпринимает все возможные меры, чтобы не допустить провокаций на маршруте следования судна «Рацони». Оно с 26 тысячами тонн украинской кукурузы вышло из порта Одессы, следуя в Ливан. В дальнейшем транспортировка сельхозпродукции из украинских портов будет совершаться караванами судов - если рейс «кукурузного» сухогруза завершится успешно. Состав караванов сформирует Совместный координационный центр в Стамбуле. Сейчас около 15 судов находятся в готовности к зерновой транспортировке в районе порта Одессы. Неужели понимание того, что не Россия заинтересована в «продовольственной блокаде», наконец то озарило высокие умы в международных инстанциях?

Украинский национализм в вечной мерзлоте чахнет

ФСБ повязали в Норильске сторонника украинских националистов. Этот отморозок в зоне вечной мерзлоты собирался устроить теракт 9 мая. Данный сторонник украинской исключительности в Telegram-канале опубликовал видеоматериалы, где призывал к совершению террористического акта на территории Норильска в период празднования Дня Победы. При обыске у «потомка запорожцев» была обнаружена нацистская символика и материалы националистического толка. Ему светит до 7 лет лишения свободы. И стоило ради таких рисков забираться к полярному кругу, там же сало в камень превращается?

Что Киев требует от Афин

Дмитрий Кулеба, глава МИДа Украины, заявил, что власти незалежной с нетерпением ожидают официального визита премьера Греции Кириакоса Мицотакиса. Кулеба сообщил: «Мы ценим поддержку как политическую, так и военную, которую оказало Украине правительство Греции». Министр уточнил, что Киеву очень нужны БМП и другая бронетехника. Ранее в Греции проходили протесты против поставок вооружений для незалежной. Ну можно отправить им копья и луки, или пращи — все, чем пользовались античные герои древней Эллады.

Американские РСЗО бьют по шахтерам Луганска

При ночном обстреле со стороны ВСУ Первомайска в ЛНР были повреждены жилые дома, предприятие «Первомайскуголь» и ряд других гражданских объектов. Удары по республике наносились из американских РСЗО HIMARS. Всего пострадали пять многоквартирных жилых домов. Здание предприятия «Первомайскуголь» разрушено. Поскольку в Киеве подтвердили, что работа HIMARS ведется в координации с американцами, которые дают, в том числе, спутниковые наводки, то можно делать выводы о «неучастии» Штатов в том, что происходит на территориях Донбасса и прилегающих к ним.

Гуттериш наконец то узнал о «лепестках» в Донецке

Генсеку Организации объединенных наций Антониу Гутерришу и председателю Совбеза ООН, постоянному представителю Китая Чжан Цзюню от российской стороны направлено письмо с подробной информацией о минировании украинской стороной населенных пунктов в Донбассе противопехотными фугасными минами (ПФМ-1) «Лепесток». Вот что сообщил 1-й заместитель постпред России при ООН Дмитрий Полянский: «Приложили соответствующие фотоматериалы. Письмо будет распространено в качестве официального документа Совбеза и Генассамблеи ООН. Многие коллеги в ООН спрашивали у нас подробности - теперь у них есть дополнительная информация для оценки происходящего». После применения ВСУ этих запрещенных мин в Донецке есть погибшие и пострадавшие от них. И это не военные.

Операторов беспилотников ВСУ на Луганщине нивелировали

В ЛНР военнослужащие Росгвардии засекли координаты 13 операторов беспилотников ВСУ. После чего нанесли по ним артиллерийский удар. Эта чертова дюжина больше ничего никуда не наведет. Кроме того, росгвардейцы на Луганщине изъяли 14 гранатометов иностранного производства, в том числе польские и американские. А граната ведь тоже может оказаться бумерангом…

Братская могила для «диких гусей» в Николаеве

Высокоточным ударом российских Военно-космических сил в районе Николаева отправлены в небытие около двух с половиной рот иностранных наемников и до двух десятков единиц военной техники. Ну сколько можно предупреждать, мсье и панове?