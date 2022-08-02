Молодежный историко-культурный форум "Истоки" открылся в Печорах Псковской области

На форуме молодежь может обсудить свои проекты вместе с историками, исследователями и деятелями культуры

2 августа в Паломническом центре Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря собралось более ста человек. Десятки волонтеров, представители духовенства и участники мероприятия из Донецкой и Луганской народной республик приехали в этот день в Псковскую область, чтобы открыть первую смену “Школы воспитания” молодежного историко-культурного форума «Истоки».

Не осталась в стороне и "Комсомольская правда", которая традиционно поддерживает общественно-полезные инициативы, направленные на духовное воспитание молодежи и развитие страны. "Комсомолка" выступила информационным партнером форума, организаторами которого являются Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) в рамках программы Роспатриотцентра. С Росмолодежью медиахолдинг связывает крепкая дружба - "Комсомольская правда" недавно заключила соглашение об информационном партнерстве.

Участники “Школы воспитания” - молодежь со всей страны от 14 до 30 лет. Здесь они смогут обсудить свои проекты вместе с историками, исследователями и деятелями культуры, а также принять участие в четырех тематических площадках - семейные традиции, гармония, познавай мир вокруг и культурно-историческое наследие.

Приветственные слова участникам форума, на котором в день открытия уже обсудили обмен практиками и разработку методов работы с семьями, передал президент России Владимир Путин. Его речь зачитала для присутствующих первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова

«Здесь, на древней Псковской земле, вас ждут встречи с известными общественными деятелями, мастер-классы и дискуссии, обсуждение совместных проектов в сфере культуры, волонтерства, патриотического воспитания подрастающего поколения. И, конечно, вы сможете познакомиться с уникальным историческим и культурным наследием Псковщины, его бесценными памятниками архитектуры и духовности. Желаем вам всего самого доброго!», – обратился к участникам форума Владимир Путин.

Также на открытии первой школы молодёжного историко-культурного форума «Истоки» выступил Иван Радько, руководитель программы Роспатриот Федерального агентства по делам молодежи. Он отметил, что сегодня участники форума являются первооткрывателями истории в молодежной политике страны.

«Очень хочется, чтобы форум подарил новые возможности, новые проекты и друзей каждому из вас. А мы будем помогать этому, совершенствовать каждый наш заезд, каждую нашу тематическую школу вместе с вами. А в следующем году мы соберемся с вами вновь и посмотрим, что произошло за этот год и поделимся результатами. Впереди у нас много планов, а их мы реализуем только все вместе», – сказал Иван Радько.

Важность проведения форума на Псковской земле подчеркнул также митрополит Тихон, митрополит Псковский и Порховский, глава Псковской митрополии, священноархимандрит и игумен Псково-Печерского монастыря.

«Ваше пребывание здесь несет главную цель – дойти до истоков во всем. Мне хочется дойти до самой сути, это необычайно важное желание. И если мы хотим не обманывать сами себя, если мы хотим, чтобы и нас не обманывали, различать правду от лжи, мы должны научиться доходить до самых этих истоков», – сказал митрополит Тихон.

Важность проведения форума на Псковской земле подчеркнул митрополит Тихон

Также в рамках форума 2 августа прошла образовательная программа - на тренинговых сессиях участники разрабатывали идеи по улучшению методов работы с молодыми семьями, сохранению исторической памяти. Экспертами выступили тренер креативного мышления и коммуникации, сценарист мероприятий, ведущий Никита Чернышев, преподаватель, педагог-организатор, эксперт по дебатам Глеб Яковлев, заместитель директора АНО «Центр молодежи и общественных инициатив» Олеся Назарой, методист образовательных курсов, социальный работник Светлана Борисенко, социальный предприниматель, идеолог первого экскурсионного проекта для мам в декрете «Мамаход» Екатерина Зайцева.

Завершился день культурной программой и мастер-классами. Также мастер-классы можно будет посетить в последующие дни форума - они будут посвящены темам маркетинга и финансов социального проекта, пройдет семинар «Роль школы в формировании гармоничного поликультурного пространства страны», будет обсуждаться вопрос основ семейного воспитания, которому отведен блок «Семья в современном обществе: пути сохранения и укрепления (методики и проекты)» и «Семейные кризисы. Рекомендации для родителей».

Завершился день культурной программой и мастер-классами

Ключевыми результатами форума станут создание новых проектов по патриотическому и историко-культурному воспитанию, насыщенная полезная программа, работа в командах, участие в тренингах и общение со специалистами.

Стоит напомнить, что форум «Истоки» проходит по поручению президента России Владимира Путина. В этом году планируется, что в нем примет участие около 1 тысячи человек.

Следующие смены школы будут посвящены следующим темам: «Школа исследователей», «Школа молодой семьи», «Школа русского языка», «Школа творчества», «Школа историков», «Школа созидания», «Школа молодого патриота», «Школа сохранения памяти», «Школа волонтёра культуры». Своё направление могут выбрать исследователи, творческая молодежь, педагоги от 18 до 35 лет, молодые семьи с детьми в возрасте с 7 лет, а также активисты детских движений с 14 до 17 лет.