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Общество2 августа 2022 17:07

Мирослава счастлива, несмотря на ДЦП и тоску по оставившей ее маме

Девочку-инвалида воспитывает одинокий отец, у которого просто не хватает средств на полноценную реабилитацию, которая помогла бы дочери развиваться, как все нормальные дети
Ярослава ТАНЬКОВА
Ярослава ТАНЬКОВА
Мирославе очень нужна помощь.

Мирославе очень нужна помощь.

Мирослава счастливая. Она счастлива вопреки кошмарным диагнозам, перечисление которых занимает в медицинской карте несколько страниц; вопреки тому, что мама ушла из семьи; вопреки жалостливым взглядам прохожих. Она счастлива, потому что любима и пока просто не до конца осознает, что в ее жизни что-то не так. Любящий папа не дает ей почувствовать это.

«Погодите, вот сделают нам операцию, и Славка сама рассекать на самокате будет, правда, малыш?» – подбадривает он дочь, ставя ее на самокат и, крепко придерживая, аккуратно катит его вперед. Мирослава радостно визжит! Мечта, ехать самостоятельно и вера в то, что это обязательно случится – самые большие ее сокровища! Если бы было можно, она бы хранила их в своей «волшебной коробке» с другими драгоценностями: красивым камешком из Крыма, каштаном, найденным в Томске, цветным мячиком... Но все же самая большая ценность Мирославы никогда не влезет в «волшебную коробку», потому что это папа!

Папа Мирославы совершенно особенный. Когда они с мамой разводились, он сам настоял на том, чтобы больная дочка осталась с ним. Обычно в жизни больных детей происходит наоборот. А еще папа, который в будни работает в обычном офисе, на выходные превращается в профессионального спасателя–добровольца, отряды которые помогают спецслужбам в разных нештатных ситуациях. Дочка очень гордится тем, что он умеет профессионально спасать людей: хоть из огня, хоть из воды. Папа – настоящий супермен, прямо как в кино! Вот только от тяжелейшей болезни – детского церебрального паралича – супермен спасти не может. Зато могут врачи.

- Скоро нам должны будут сделать селективную дорсальную ризотомию (СДР) – рассказывает папа Олег. - Это сложная операция, позволяющая выборочно разрезать некоторые корешки дорсального нерва в позвоночнике. В результате этого мы победим сильную спастику в ногах у Мирославы, и она сможет нормально ходить, бегать, кататься – все, что душа пожелает! Но проблема в том, что и до операции, и после нее необходимо пройти серьезную реабилитацию. Результат будет зависеть от лечения в комплексе - врачи подчеркивают это. А стоит курс реабилитации 299 500 рублей. Я, конечно, работаю и бабушка мне очень помогает, оставаясь дома с дочкой. Но собрать разом такую сумму, боюсь, будет очень сложно. Ведь мы со Славой и так-то не просто живем - больной ребенок требует постоянных вложений. Совестно просить, но я был бы бесконечно благодарен, если бы кто-то нас поддержал. Так уж выходит, что иногда спасателям самим нужна помощь…

На фото Мирослава с папой. Пока сама она может кататься только в коляске, а мечтает - на самокате!

На фото Мирослава с папой. Пока сама она может кататься только в коляске, а мечтает - на самокате!

Пожалуйста, поддержите эту маленькую семью – помогите Мирославе встать на ноги!

Если остались вопросы пишите и звоните: +7 (499) 500-14-15, info@life-line.ru.

Помочь можно, отправив со своего телефона смс с текстом: life[пробел]cумма, например,: life 200 на номер 3116. Сумма минимального пожертвования составляет 10 рублей.

Счет:

Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни»

ИНН: 7704274681

КПП: 770701001

ОГРН: 1087799004468

Расчетный счет: 40703810701400000042

АО «Альфа-Банк»

к/с: 30101810200000000593 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

БИК: 044525593

Назначение платежа

Благотворительное пожертвование на лечение Пронькиной Мирославы

Отдел добрых делО РАЗНОМ