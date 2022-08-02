Мирослава счастлива, несмотря на ДЦП и тоску по оставившей ее маме

Мирославе очень нужна помощь.

Мирослава счастливая. Она счастлива вопреки кошмарным диагнозам, перечисление которых занимает в медицинской карте несколько страниц; вопреки тому, что мама ушла из семьи; вопреки жалостливым взглядам прохожих. Она счастлива, потому что любима и пока просто не до конца осознает, что в ее жизни что-то не так. Любящий папа не дает ей почувствовать это.

«Погодите, вот сделают нам операцию, и Славка сама рассекать на самокате будет, правда, малыш?» – подбадривает он дочь, ставя ее на самокат и, крепко придерживая, аккуратно катит его вперед. Мирослава радостно визжит! Мечта, ехать самостоятельно и вера в то, что это обязательно случится – самые большие ее сокровища! Если бы было можно, она бы хранила их в своей «волшебной коробке» с другими драгоценностями: красивым камешком из Крыма, каштаном, найденным в Томске, цветным мячиком... Но все же самая большая ценность Мирославы никогда не влезет в «волшебную коробку», потому что это папа!

Папа Мирославы совершенно особенный. Когда они с мамой разводились, он сам настоял на том, чтобы больная дочка осталась с ним. Обычно в жизни больных детей происходит наоборот. А еще папа, который в будни работает в обычном офисе, на выходные превращается в профессионального спасателя–добровольца, отряды которые помогают спецслужбам в разных нештатных ситуациях. Дочка очень гордится тем, что он умеет профессионально спасать людей: хоть из огня, хоть из воды. Папа – настоящий супермен, прямо как в кино! Вот только от тяжелейшей болезни – детского церебрального паралича – супермен спасти не может. Зато могут врачи.

- Скоро нам должны будут сделать селективную дорсальную ризотомию (СДР) – рассказывает папа Олег. - Это сложная операция, позволяющая выборочно разрезать некоторые корешки дорсального нерва в позвоночнике. В результате этого мы победим сильную спастику в ногах у Мирославы, и она сможет нормально ходить, бегать, кататься – все, что душа пожелает! Но проблема в том, что и до операции, и после нее необходимо пройти серьезную реабилитацию. Результат будет зависеть от лечения в комплексе - врачи подчеркивают это. А стоит курс реабилитации 299 500 рублей. Я, конечно, работаю и бабушка мне очень помогает, оставаясь дома с дочкой. Но собрать разом такую сумму, боюсь, будет очень сложно. Ведь мы со Славой и так-то не просто живем - больной ребенок требует постоянных вложений. Совестно просить, но я был бы бесконечно благодарен, если бы кто-то нас поддержал. Так уж выходит, что иногда спасателям самим нужна помощь…

На фото Мирослава с папой. Пока сама она может кататься только в коляске, а мечтает - на самокате!

Пожалуйста, поддержите эту маленькую семью – помогите Мирославе встать на ноги!

Если остались вопросы пишите и звоните: +7 (499) 500-14-15, info@life-line.ru.

Помочь можно, отправив со своего телефона смс с текстом: life[пробел]cумма, например,: life 200 на номер 3116. Сумма минимального пожертвования составляет 10 рублей.

Счет:

Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни»

ИНН: 7704274681

КПП: 770701001

ОГРН: 1087799004468

Расчетный счет: 40703810701400000042

АО «Альфа-Банк»

к/с: 30101810200000000593 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

БИК: 044525593

Назначение платежа

Благотворительное пожертвование на лечение Пронькиной Мирославы