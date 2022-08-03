Анекдоты: Морская болезнь - это когда ты сидишь в офисе за две тысячи километров от моря и тебе очень плохо

В съеме квартиры есть что-то рабское. В телефоне появляется контакт «Хозяйка».
* * *
Из разговора Бога с Адамом:
- Тебе что, ребра жалко?
- Да нет, просто какое-то плохое предчувствие…
* * *
Не хочу сказать, что моя бывшая была толстой, но моему матрасу с эффектом памяти потребовался год, чтобы забыть ее.
* * *
- Опытные женщины не заходят в лифт с незнакомцами!
- Ну конечно! Они их там поджидают...
* * *
Если ваш ребенок слишком часто просит купить ему леденцы, может быть, он как раз в это время бросает курить.
* * *
На уроке ботаники. Учитель спрашивает, какое самое благоприятное время для сбора яблок.
Петя:
- Август.
Таня:
- Сентябрь.
Вовочка:
- Когда собака привязана.
* * *
Объявление:
«Уважаемые родители! Убедительная просьба сдать деньги до конца недели на ремонт онлайн-школы и на шторы для всплывающих окон».
* * *
Принц поцеловал и разбудил Спящую красавицу.
Та вырубила его и переставила еще на 5 минут.
* * *
В качестве напоминания о пагубности санкционной политики предлагаю в посольствах и консульствах западных стран, находящихся на территории Российской Федерации, свет включать на 30 минут в день, холодную воду - на 20, а горячую - на 10…
* * *
Когда у вашей девушки вдруг появилась шуба, а вы тут ни при чем - гордитесь собой: значит, она с вами не из-за денег.
* * *
- Мы уже столько вместе, а я ничего о тебе не знаю.
- Так мы поэтому и вместе.