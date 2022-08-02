Пугачева больше не Примадонна

Очередной музыкальный хит-парад инфлюенсеров принес неожиданные результаты. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Модное иноземное словечко «инфлюенсер» простых людей порой озадачивает и даже пугает, но не волнуйтесь - с сексуальными отклонениями это понятие никак не связано. Инфлюенсерами нынче именуют тех, кто за счет своей харизмы, популярности, опыта и прочих достоинств способен влиять на широкие массы (influence в переводе с английского - «влияние»). Исследовательский холдинг Romir ежеквартально опрашивает россиян старше 14 лет на предмет определения главных инфлюенсеров в различных категориях. Есть в этих исследованиях и категория «Музыка», в которой соревнуются самые влиятельные поп- и рок-исполнители.

Очередной музыкальный хит-парад инфлюенсеров принес неожиданные результаты. Сюрприз здесь прежде всего в том, что привычное лидерство потеряла Алла Пугачева. Как видно из рейтинга, Алла Борисовна стабильно занимала в нем первое место в течение года (ранее ситуация была аналогичной), и вдруг - провал. Примадонна откатилась даже не на второе, а сразу на четвертое место, уступив трон, что символично, своему экс-супругу Филиппу Киркорову. Также выше Пугачевой оказались Олег Газманов и Ольга Бузова (она, если вдруг кто-то не в курсе, тоже считает себя певицей).

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Для Аллы Борисовны такие результаты сложно не связать с последними событиями - напомним, уже около полугода народная артистка СССР находится за границей, вдали от народа, который потихоньку в свою любимицу перестает верить. Да, Пугачева не раз подчеркивала, что ее переезд в Израиль, а затем в Латвию - дело временное, это не эмиграция, а всего лишь отпуск.

С другой стороны, даже если это и так, то вряд ли любовь простых граждан к Примадонне благодаря такому долгому отпуску усиливается - мол, мы тут на неделю в Геленджик вырваться не можем, а она полгода на заморских курортах загорает!

Вряд ли Филипп мечтал подсидеть свою бывшую, но, с другой стороны, не отказываться же теперь от первого места? Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

На этом фоне блестящие результаты Филиппа Киркорова выглядят вполне объяснимо: лидер опроса не сидит в данный момент на зарубежных пляжах, а активно гастролирует по стране - в частности, недавно Филипп Бедросович выступал в Крыму и нашел время для того, чтобы навестить в госпитале раненных во время спецоперации на Украине российских солдат. Естественно, все это положительным образом сказалось на имидже поп-короля и усилило его позиции в списке «инфлюенсеров».