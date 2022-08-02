«Приземлишься — напиши»: как соцсети следили за полетом Пелоси на Тайвань

Самолет Нэнси Пелоси благополучно сел в аэропорту Тайбэя Фото: REUTERS

Самолет Нэнси Пелоси благополучно сел в аэропорту Тайбэя. Третья мировая война не началась. Китайские военные так и не нанесли удар по лайнеру спикера Палаты представителей США. Хотя, чем ближе самолет Пелоси был к Тайваню, тем больше военных истребителей КНР поднимались в небо.

Поток новостей о визите американского политика на Тайвань перемежались шутками и новыми мемами.

Начали с того, что Вашингтон переключился с украинского кризиса на Тайвань. К слову, даже поисковые системы подтвердили, что за последнюю неделю количество запросов со словами «Пелоси» и «Тайвань» резко обошли «Украина» и «Зеленский».

Чрезмерная настойчивость Пелоси в ее желании посетить Тайвань породила у многих подозрения.

А вот так пользователи отреагировали, когда самолет Нэнси Пелоси вылетел сегодня из аэропорта Куала-Лумпур по направлению в Тайбэй.

Примерно с такими лицами следили за данными с радаром почти миллион человек. Интернет-пользователи вспомнили кадры из тележурнал «Каламбур» и мини-сериал «Крутое пике».

Особенно циничные делали ставки: на какие шаги пойдет Китай в отношении американского борта.

Ну а такое разочарование постигло многих, кто делал ставки на военную спецоперации, нанесение ракетного удара по самолету Нэнси Пелоси и даже начало Третьей мировой войны.