Россию хотят раздробить на 34 «княжества»

На сборище сбежавших либералов даже нарисовали карту раздела. Фото: Роман ПИМЕНОВ/ТАСС

Вот вы пьете на кухне чай с вареньем, а в это время нашу страну… делят. И это не фигура речи. А делят в прямом смысле - российская оппозиция нарезает государство, как торт, на мелкие куски, чтоб разделить. Даже карты уже готовы.

Не может быть? Тогда читайте. Да и карта прилагается. Та самая.

КОЛОНИЗИРОВАННЫЙ ВОРОНЕЖ

В городе Праге, из которого когда-то, в 1945-м, Красная армия гнала не только фашистов, но и их коллаборантов - засевшую здесь армию генерала Власова, стряслось дежавю. В конце июля 2022-го тут собрались «настоящие патриоты» (так они себя называют), цвет боевой российской оппозиции. И те, кто за границей только осваивается, убежав из страны после начала спецоперации. И те, кто давно там живет, типа Ахмеда Закаева (из Лондона) или Геннадия Гудкова (из Болгарии). А Илья Пономарев был по видеосвязи из Киева. Да и из самой России подъехали делить Россию.

Свой междусобойчик они назвали скромно - «Форум свободных народов России».

Говорили много. Но, в общем, об одном и том же. Например, представитель ВолгаДойче (по смыслу понимаем, что это волжские немцы) Дмитрий Вилистер упирал, что просто жизненно необходимо «международное признание геноцидов и этноцидов народов на территории СССР и РФ».

Журналист с Украины Сергей Высоцкий доказывал собравшимся, что «история России - это фейк».

Казалось бы, скучно, кружок по интересам «обнимемся и поплачем».

Но!

Главной темой всего этого форума стала «деколонизация» России. По мнению собравшихся, Россия должна разделиться, рассыпаться. Деколонизировать саму себя.

Потому что сейчас Россия, по мнению «оппозиционеров», это набор колоний, которые поработила Москва.

Даже любопытно, как это Москва колонизировала, например, Воронежскую область? Или Ивановскую? Или Пензу? Ну ладно, они, деколонизаторы, так видят.

И даже нарисовали «Карту свободных государств пост-России».

Карта деколонизированной России Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ СИБИРИ

Надо сказать, что дележкой торта «Россия» делильщики, конечно, увлеклись. Сначала нарисовали одну версию - хорошо бы сделать так. Но ее быстро забраковали и выкатили другую.

А что пошло не так?

В первом варианте карты:

В состав «Ичкерии» вошли Чечня и Ингушетия, а ее столицей стал Грозный.

Об отношениях чеченцев и ингушей можно снимать блокбастер. Вспомните хотя бы недавнее подписание договора о границе между этими республиками с многотысячными митингами, которые едва не переросли в беспорядки (а тогда речь шла вроде бы о каких-то территориальных мелочах).

В «Конфедерацию Идель-Урал» включили Башкирию и Татарстан.

Скажем так, эти два народа тоже не то чтобы родные братья. Конкуренция между татарами и башкирами известна давно, и ее никто не скрывает. Более того, и в Уфе, и в Казани в ходу сотни анекдотов друг про друга. Их совместная жизнь в составе одного новообразования смотрится скорее как отношения тещи с зятем.

Черноземье слилось в Воронежскую народную республику.

Во-первых, удивил регион, который ярые оппозиционеры назвали «народной республикой» (привет, ЛНР и ДНР!). Видимо, кто-то указал им на это, и авторы карты быстро переобулись - пусть будет просто «Черноземье».

Во-вторых, представьте картину: вы с огромным тазиком попкорна подходите к окну, а там на улице тысячи жителей Белгорода или Липецка требуют отделить их от Москвы и отдать под власть Воронежа: «Во-ро-неж! Во-ро-неж!» Лепота, как говорил царь.

Но не верится.

Сибирь стала Соединенными Штатами (серьезно, даже флаг один в один) со столицей в Новосибирске.

А знаете, где на самом деле столица Сибири? Нет? На этот вопрос знают совершенно точный, но очень разный ответ в Новосибирске и в Красноярске. Любой красноярец вам ответит: конечно, в Красноярске. В Новосибирске сами понимаете что скажут. И так во всем. Жители этих двух замечательных миллионников постоянно ревнуют друг к другу. Представьте, какова будет борьба в рамках небольших СШС (Соединенных Штатов Сибири) за лидерство. Ух!

В общем, карту переделали. За полдня. Видимо, на коленке.

Переделили Россию на 34 государства-княжества. «Вам поменьше кусочек?» - «Конечно-конечно!» - «А вам со смородиновым вареньем?» - «Нет, пожалуй, с икрой».

«ВАС И НЕ СПРАШИВАЛИ»

Но вот парадокс. Люди, так легко поделившие Россию, совершенно забыли про русских.

Ни для кого не секрет, что в любом регионе страны (за редким исключением в виде республик Северного Кавказа или Тывы) русские - большинство населения. А тут их предлагается отрезать друг от друга, запереть в маленьких государствах и национальных республиках.

Беловежский сговор 1991 года не напоминает?

Знаете, что будет через 10 - 20 лет такой жизни? Просто посмотрите на Украину.

Российская оппозиция разделило государство как торт. Фото: Валентин ДРУЖИНИН

«ЭТУ БОЛЕЗНЬ НЕЛЬЗЯ ЗАПУСКАТЬ»

Зачем собрались эти люди в Праге? И как реагировать на их речи? Мы спросили писателя и публициста Дмитрия Лекуха.

- «Деколонизаторы», скажем так, проявляют трогательное единодушие с Западом. А там, собственно, никто и не скрывает мечт о расчленении России. Месяц назад в интервью французскому Figaro экс-президент Польши Лех Валенса продекламировал буквально то же самое: «Есть 60 народов, которые были аннексированы, как сегодня украинцы. Надо бы поднять эти народы, присоединенные к России. Либо вернуть ее к населению менее 50 млн».

А чуть раньше один из самых интеллектуальных американских журналов «Атлантик» выпускает статью «Деколонизировать Россию!». Тоже с картой.

- Почему сейчас снова поднялась эта тема?

- Видимо, время пришло. Раньше был просто кризис в наших отношениях с Западом, а теперь горячая фаза. Причем речь не о том, что мы видим на Украине (это лишь следствие). Их противостояние с Россией зашло уже слишком глубоко, и им уже позарез надо делать следующий шаг. Вот его они и планируют.

- И все же как конфликт на Украине может на планы по расчленению России повлиять?

- Напрямую. Запад особо и не скрывает, что затягивание боев на Украине и санкции - это все ради того, чтобы жизнь в России ухудшилась и народ взбунтовался. Чтобы к власти пришли другие люди. Возможно, даже вот эти - «освобожденные» из Праги.

На Западе понимают, что Россию победить нельзя, можно только развалить изнутри. Как в 1917-м или 1991-м. И вот тогда они, с Запада, «медленно спустятся с холма» и будут тут хозяйничать.

Именно поэтому Запад «бомбит» российских олигархов, думая, что они могут повлиять на Путина. Или устроить заговор. Хотя сами олигархи им говорят: не судите по себе, в России такое не сработает.

- А что «деколонизаторам» скажут люди в России?

- Идеи разделения России - пока лишь кухонные камлания очень ограниченной группы людей, которые делают это либо на гранты Запада, либо по дурости. Не спрятан еще проект той же Ингерманландии с отделением, извините, Петербурга и Калининграда от России. Когда-то он был популярен в питерских «интеллигентских» кругах. Якобы Петербург - это Европа, Северная Венеция, а не «грязная рашка». К реальности эти стенания, к счастью, не имеют отношения. Но если болезнь запускать, последствия могут быть, конечно, тяжелыми. И о том, что махать рукой даже на кухонные разговоры не стоит, говорит и история. Развал СССР начался именно на кухнях эпохи позднего Брежнева.

БРОНЕЖИЛЕТ НЕ ПОМЕШАЕТ?

Но есть и хорошие новости: не каждый, кто считает себя в России оппозицией, готов подписаться под идеями «деколонизаторов» - настолько дикими они оказались. Молчит даже Дмитрий Гудков, папа которого отметился в Праге. Понимают, что иначе их будут ассоциировать с теми, кто желает развалить страну.

Например, один из оппозиционеров, основатель движения «Общество Будущего» Роман Юнеман отметил, что «адепты «деколонизации» буквально готовятся не к будущему, а к прошлому:

«В их представлении должно быть так. Соберутся в новой Беловежской Пуще лидеры свободного Татарстана и независимой Алании, подпишут бумажки, пожмут руки. А дальше начнется мирное строительство «свободной пост-России».

Смешно? Смешно. Про «бескровность» развала СССР вам в красках расскажут люди из Карабаха, Чечни, Абхазии, Приднестровья, Таджикистана. Да и сегодняшняя украинская мясорубка - запоздалое эхо тех самых Беловежских соглашений.

Есть и более подходящий исторический пример - распад Югославии. Ключевые слова: гражданская война всех против всех, этнические чистки, бомбардировки.

Не дайте себя обмануть: «деколонизация РФ» - это не торжественное подписание бумажки в красивом зале усадьбы «Вискули», после которой начнется невиданное процветание свободных народов. Это югославская резня бензопилой…

Понимают ли адепты «деколонизации», какой ящик Пандоры они хотят открыть, призывая к новому параду суверенитетов? И что сильнее всех пострадают в таком раскладе сами же «освобождаемые» ими народы?

Идеологи и организаторы, конечно, всё прекрасно понимают…

А для окончательного отрезвления советую съездить куда-нибудь в Бурятию или Осетию, пообщаться с живыми людьми «на земле» и узнать, что на самом деле нужно местным и что они думают про перспективы, которые им столь великодушно хотят открыть московские зумеры (термин, применяемый в мире для поколения людей, родившихся примерно с 1997 по 2012 год. - Ред.) и ереванские эмигранты, нахватавшиеся модных слов в Твиттере…

Хочется сказать вот еще что. Ратуя о распаде России во благо мира, не забудьте заранее купить для своих детей бронежилеты в окопы второй татаро-башкирской войны».

ДОСЛОВНО

«За лицемерными разговорами и сегодняшними действиями коллективного Запада стоят враждебные геополитические цели. Им не нужна, просто не нужна сильная и суверенная Россия, они не простят нам ни нашего самостоятельного курса, ни того, что мы отстаиваем свои национальные интересы.

Мы же помним, как они поддерживали сепаратизм, поощряя террористов на Северном Кавказе. Как и в 1990-е - начале 2000-х годов, они и сейчас хотят повторить попытку дожать нас, додавить, загнать за Можай, превратить в слабую, зависимую страну, расчленить в лучшем для них варианте Россию. Тогда у них это не вышло, не выйдет и сейчас».

(Владимир ПУТИН - на совещании о мерах поддержки регионов 16 марта 2022 года.)

УРОК ИСТОРИИ

По стопам генерала Власова

Удивительно, но сборище-2022 в Праге назвало себя «Форум освобожденных народов России» - почти точь-в-точь как власовский «Комитет освобождения народов России», который принял свой манифест в 1944 году. Тоже в Праге.

Неужто собравшиеся отождествляют себя с одним из главных предателей в истории страны?

Или не знают элементарно истории?