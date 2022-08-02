Киргизский политик Амантур Манапбаев: Мы должны полностью поддержать спецоперацию России на Украине

Молодой киргизский политик Амантур Манапбаев Фото: Кадр видео

Этот пост взорвал соцсети в Кыргызстане: местный молодой политик Амантур Манапбаев записал видео-обращение с эмоциональным призывом укреплять дружбу с Россией. И всё как раз, когда официальный Бишкек пытается освободиться от опеки Запада: например, в последние месяцы был национализирован Кумтор, крупнейшее золотое месторождение Центральной Азии. Прежние владельцы, известная транснациональная корпорация, отметились лишь экологическим загрязнением и уходом от налогов.

Почему в Киргизии происходит «разворот на север», и как новое поколение, уже не заставшее Советский Союз, относится к нашей стране? Об этом Амантур Манапбаев рассказал в интервью kp.ru.

«ДЛЯ НАС ЭТО СВЯЩЕННАЯ СПЕЦОПЕРАЦИЯ»

— Позвольте начать с вопроса, раскалывающего весь мир, — событий на Украине.

— Одно дело — проводить спецоперацию из-за империалистических побуждений, а другое — для защиты завоеваний наших предков. Мы видим: на рубежах бывшего Советского Союза вновь поднял голову неофашизм. После госпереворота в 2014 году на Украине пришли к власти прикормленные США карманные политики. Они всячески поддерживали не дружбу между народами, а националистические движения. Восемь лет уничтожались мирные жители Донбасса из-за их стремления освободиться от неонацизма. Это ни для кого не секрет.

— И как воспринимают нынешнюю ситуацию простые кыргызы?

— Когда народы России ведут ожесточенные бои против неонацизма, мы как потомки победителей не можем оставаться в стороне. Власти Кыргызстана не могут быть по обе стороны баррикады! Считаю, что мы должны полностью поддержать спецоперацию на Украине. Сознательная часть населения Кыргызстана, несмотря на цензуру в западных соцсетях и информационную дискредитацию освободительной операции, всё прекрасно понимает. Об этом свидетельствуют масштабные митинги в поддержку России, прошедшие недавно в Бишкеке и Оше. Также, хочу отметить, немало добровольцев из Кыргызстана участвуют в освобождении Украины. Для нас это священная спецоперация, дело наших отцов и дедов, воевавших в Великой Отечественной войне.

АТАКА РАДИКАЛЬНОГО ФЕМИНИЗМА

— При этом в мае Киргизию посещала крупная американская делегация во главе с зам. госсекретаря США Дональдом Лу. Чтобы «сеять разумное, доброе, вечное»?

— К сожалению, власти в Кыргызстане излишне заигрывают с США и Западом в целом, не понимая риски, которые таятся в таких отношениях. Ибо усилия ответственных лиц США по работе с Центральной Азией, в том числе с Кыргызстаном, заключаются в дестабилизации региона. Это подтверждается последними событиями в Казахстане и в Узбекистане. Но у нас нет общей истории и ментального единства с Западом, нет общей культуры и языка. Только горстка проамериканских СМИ и НКО, продавших души за доллары, продолжают заниматься вредительством в нашем обществе. Однако, нужно отметить, не без поддержки некоторых высокопоставленных чиновников в правительстве Кыргызстана.

— Что конкретно делают эти НКО?

— Например, 8 марта, вопреки светлому значению этой даты, прозападные организации периодически устраивают провокации, навязывая людям ЛГБТ-лозунги на праздничных митингах. Они сеют бред о «третьем гендере», вызывая общественное возмущение. Тренинги, дискуссии и уличные акции подобного рода напрямую финансируются западными организациями. Параллельно они ведут работу по дискредитации России в информационном пространстве. При этом восхваляя демократию по-американски. Что вводит в заблуждения людей, не способных критически мыслить.

ТАК КТО ЖЕ ГЛАВНЫЙ СОЮЗНИК?

— Ваши слова о необходимости союза с Россией — маргинальная точка зрения… или голос народных масс?

— В Кыргызстане по сей день с благодарностью вспоминают совместную историю, которую обозначили нам отцы и деды. Еще в XIX веке предводительница кыргызов, Курманжан Датка, взяла курс на дружбу с Россией. Позже, в XX веке, этот курс продолжили Исхак Раззаков, Турдакун Усубалиев и Абсамат Масалиев (самые известные руководители Киргизской ССР — прим. ред.) в рамках единого государства — Советского Союза. При Советской власти мы добились небывалых высот. Поэтому, несмотря на раскольническую политику «заокеанского партнера», широкие массы Кыргызстана полагают главным союзником именно Россию.

Тогда как западные игроки во главе с США руководствуются личными интересами и двойными стандартами, которые приводят к гибели самостоятельных стран. От нас даже не скрывают, что «демократия по-американски» означает власть США, а не власть народа.