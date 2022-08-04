Украину корежит от бесов

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Война войной, а русофобия - по расписанию. Министерство культуры Украины определилось, какие улицы и прочие топонимы, названные в стране в честь русских, необходимо переименовать в срочном порядке.

В список вошли 10 исторических личностей, ученых и деятелей культуры, которые, по мнению Минкульта, "не имеют к Украине" никакого отношения.

На первом месте, нет, не "наше все" Александр Пушкин, а Юрий Гагарин. Александр Сергеевич на втором. Впрочем, вот список ТОП-10.

1. Юрий Гагарин,

2. Александр Пушкин,

3. Иван Мичурин,

4. Валерий Чкалов,

5. Максим Горький,

6. Михаил Лермонтов,

7. Александр Суворов,

8. Владимир Маяковский,

9. Владимир Комаров (космонавт),

10. Александр Матросов, уроженец Екатеринослава (Днепра).

А где же Ломоносов, Пржевальский, Толстые (Лев и Алексей), Менделеев, Блок, признававшийся, что он из скифов, Фадеев, Федин, Твардовский, русский националист Сикорский и остальные люди, составляющие гордость России (список можно продолжать до бесконечности)? То ли бумага у Экспертного совета Минкультуры Украины (на редкость негармоничное сочетание слов) закончилась, то ли познания. Или они не используются для пропаганды и ретрансляции "идей Русского мира", в которых в Киеве видят прямую и явную угрозу украинскому свилдомизму?

Это же сколько теперь денег наварят все украинские чиновники и городские службы. Ведь каждому, кто живет на Украине на улице Пушкина или Гагарина (кстати, а почему Юрий Алексеевич в списке, из него же свидомые пытались гарного украинского парубка сделать - ?), надо будет теперь переделывать все документы с регистрацией и т.д. И платить, платить, платить.

Если денег нет, но их очень хочется, то надо постараться найти дополнительные резервы. Про "москаляку на гиляку" и "смерть москалям" я уже не говорю. Это само собой разумеется. Как писал про таких Лермонтов, "жалкая толпа".

Корежит бесов. До кровавых соплей корежат имена великих людей. Зато гей-порноактер из США стал кумиром Украины. Сами выбрали, что им ближе, кто роднее.