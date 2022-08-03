Как проректор таможенной академии Залим Керефов стал наркобароном: Две любовницы, оргии и магазин на рабочем месте

На личной страничке в соцсетях Залим Керефов представал очень благополучным человеком. Фото: СОЦСЕТИ

Когда влетели эти двое, хозяин кабинета сидел за столом. И успел только растерянно взглянуть на гостей.

- На пол! - Под крики на него надели наручники и посадили на диван.

Мужчина сидел молча, пытаясь осмыслить происходящее. Надпись на табличке, висящей на двери: «Залим Керефов, проректор».

Все это есть на кадрах оперативного видео, снятого в стенах Российской таможенной академии (РТА), главного вуза страны, где готовят таможенников, - она находится в подмосковных Люберцах.

- Взятка? - шушукались сотрудники в коридоре, когда оперативники вели Керефова на выход.

На самом деле проректор оказался… подпольным наркобароном! Он два года торговал дурью прямо с рабочего компьютера - через теневой интернет. А коллеги не знали. Точнее, знали, но не все.

В новостях показали и другие кадры: подпольная лаборатория, где варили наркотики, была спрятана в особняке - лестница под фальшивым полом, промышленное оборудование и готовый «товар» на десятки миллионов рублей.

После такого сюжета у режиссеров наверняка зачесались руки срочно снимать российский вариант «Во все тяжкие» (культовый американский сериал про школьного учителя химии, который запускает подпольную нарколабораторию и постепенно превращается из «хорошего парня» в жестокого барыгу. 5 сезонов, 16 премий «Эмми». - Ред.).

Стремительная карьера

- Вы учтите, он же не просто проректором был. По сути, это хорошего уровня хакер! - рассказывает «КП» источник в правоохранительных органах.

У Залима Керефова действительно не самая обычная для «таможенника» биография. Уроженец Нальчика. С детства предпочитал точные науки. Круглый отличник по физике и математике, увлекался компьютерами, постоянно мотался по школьным олимпиадам, занимая призовые места.

После школы окончил РГСУ (Российский государственный социальный университет) по специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления». Именно тогда он и попал впервые в РТА, устроившись на работу простым системным администратором. Талантливый парень быстро дослужился до начальника отдела и решил строить карьеру внутри вуза. Окончил курсы дополнительного образования по госзакупкам, собрал за несколько лет кипу почетных грамот и благодарностей за ударный труд в академии. И в 2015 году (в 29 лет) получил должность проректора.

- Он возглавил центр информационных технологий РТА. То есть управлял службой, которая следила за работой не только компьютерных классов, но и всех внутренних серверов, базами данных, системой видеонаблюдения, - продолжает источник.

Работа интересная. Зарплата приличная: по данным «КП», около 150 тысяч рублей. Но Керефов, судя по всему, в какой-то момент заскучал.

В 2020 году он придумал, как можно дополнительно заработать хорошие деньги, не выходя из кабинета в академии.

Тайная жизнь и секс-игрушки

Залим Керефов решил торговать наркотиками. Наш источник рассказывает:

- Прямо с рабочего компьютера, шифруя свое реальное местонахождение через компьютеры в других странах, он начал поиск подходящего поставщика в даркнете (зашифрованная часть интернета, в которой сложно отследить реальных пользователей - торговцев оружием, запрещенными веществами, фальшивыми документами и проч. - Ред.). Первую партию закупил на пробу. Затем создал в даркнете пять (!) интернет-магазинов, через которые и стал искать клиентов.

Эпизод, после которого Керефова задержали, - покупка 2 кг синтетического наркотика.

- Он сам разделял «дурь» на дозы, сам разносил закладки, адреса которых сообщал клиентам после перевода денег.

При этом умница Залим Керефов для большинства - примерный семьянин и отличный работник. Жена. Двое детей (сыну сейчас 14, дочери 10). Академия. Дом. «Да он даже не пил никогда!» - заявил журналистам знакомый Керефова. О том, что у товарища на самом деле есть бурная тайная жизнь, не знал почти никто.

После задержания Залима Керефова несколько его коллег по академии признались, что несколько раз брали у проректора наркотики «для себя». В списке постоянных клиентов оказался проректор, заведовавший в РТА финансами, начальница отделения работы со студентами и сотрудница канцелярии. Не было ли среди покупателей и студентов - вопрос открытый. Пока таких фактов нет.

- Керефов после запуска этого «бизнеса» ударился во все тяжкие, - говорит источник. - Он и сам употреблял. А еще снял в Люберцах квартиру для оргий. Сюда он по очереди водил двух своих любовниц, а может быть, и других женщин. В этой квартире обнаружили большое количество секс-игрушек, а также следы наркотиков на мебели. Можно только предполагать, что здесь творилось, когда Керефов закатывал очередную «вечеринку».

Попросил друга

- За проректором наблюдали в течение нескольких месяцев, - продолжает наш собеседник. - Важно было не только задержать его как распространителя наркотиков, но и выявить поставщика.

Так и вышли на лабораторию в подмосковном городе Видное. Подпольная фабрика была оборудована в недостроенном особняке на окраине - его «бизнесмены» арендовали на долгий срок и переоборудовали под себя. «Химики» прятались под фальшивым полом в ванной. С помощью подъемного механизма пол поднимался, открывая проход по лестнице в подвал.

- Изъято 62 кг синтетического наркотика, 750 литров наркосодержащей жидкости, высокотехнологичное лабораторное оборудование, в том числе химический реактор, денежные средства в сумме 7 млн рублей и 31 тыс. долларов США (около 1,7 млн рублей по нынешнему курсу. - Ред.), - сообщили в ФСБ России.

Помимо проректора задержали организатора лаборатории и двух доморощенных химиков, которые работали на этом «производстве».

Установлено, что непосредственно к самому производству Керефов отношения не имел. Он был лишь одним из оптовых покупателей.

По словам источника, Залим Керефов полностью признал свою вину, активно сотрудничал со следствием. После ареста он провел полторы недели в изоляторе временного содержания в Королеве, а затем его перевезли в СИЗО № 1 Ногинска. Еще через день в одиночной камере карантина обнаружили тело Керефова - с резаной раной на руке. По официальной версии, мужчина покончил с собой.

Залим Керефов оставил в камере предсмертную записку.

- В ней он обратился к близкому другу, - сообщил «КП» источник. - Попросил присмотреть за семьей - женой и детьми. Никаких капиталов родным он не оставил. Все, что заработал на своем «бизнесе», спустил на тусовки.

ОФИЦИАЛЬНО

Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Московской области:

- В Ногинске возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц следственного изолятора, повлекшей смерть лица, содержащегося под стражей. Следователями с участием криминалиста проведен осмотр места происшествия, допрошены сотрудники СИЗО, изъяты должностные инструкции, постовая ведомость, назначена судебно-медицинская, молекулярно-генетическая, почерковедческая судебные экспертизы. Устанавливается должностное лицо, допустившее халатность.

ВЕРСИЯ

Его могли убить?

В интернете множатся версии, что Залима Керефова могли убить. Якобы на самом деле он был лишь винтиком в какой-то большой системе торговли наркотиками, и его устранили, чтобы не разболтал лишнего. Семья погибшего тоже не верит в самоубийство.

- Он сотрудничал со следствием, - рассказал «Комсомольской правде» защитник Залима Керефова Алексей Цыганов, адвокат коллегии адвокатов «Династия». - Да, статья обвинения - тяжкая, но все-таки был шанс получить ниже низшего (статья «незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере» - лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. - Ред.). Я не уверен, что он мог покончить с собой. Лично я видел, что у него есть планы на будущее, он говорил о семье и детях. Но давайте подождем официального заключения о смерти. Тогда можно будет о чем-то говорить.

Между тем источник в правоохранительных органах слухи о возможном убийстве наркобарона опровергает.

- Керефов вел этот «бизнес» исключительно сам. Над ним никого не было. И под ним тоже. Он ведь даже закладки сам разносил, даже курьеров не использовал. Так что убивать его было некому. В возможных мотивах суицида будет разбираться следствие. Собственно, и расследование по торговле наркотиками даже после гибели основного фигуранта будет продолжаться.