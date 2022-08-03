Герои спецоперации «Z»: стоматолог Петров с автоматом в руках освобождает Донбасс.

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» Фото: REUTERS

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, Народной милиции Донецкой и Луганской Народных Республик дают самую высокую оценку.

«Победителю прилично великодушие», - говорил воинам генералиссимус Александр Суворов. А еще русский полководец замечал: «Подозрение - мать премудрости».

Сержант ВС РФ России Артем Лукьянченко

СПАС ЧЛЕНАМ ЭКИПАЖА ЖИЗНЬ

Сержант ВС России Артем Лукьянченко

«Сержант Артем Лукьянченко, действуя в составе головного дозора, выполнял задачу по обеспечению безопасности передвижения колонны батальонно-тактической группы российских десантников в заданный район. Продвигаясь по маршруту, Артем обнаружил на одном из ответвлений дороги вооруженное формирование украинских националистов, численностью до 10 человек, готовивших нападение на российские подразделения. Оценив ситуацию, доложив основным силам колонны о готовящейся засаде, Артем, используя эффект неожиданности, силами дозора атаковал украинских боевиков.

В ходе боя противник выстрелом из гранатомета подорвал боевую машину десанта. Смелыми и решительными действиями сержант Артем Лукьянченко экстренно эвакуировал экипаж из горящей машины и оказал им первую медицинскую помощь, чем спас им жизнь. Благодаря грамотно выстроенной Артемом Лукьянченко систему огня с учётом особенностей местности группа националистов была уничтожена, что позволило колонне БТГр своевременно прибыть в заданный район».

Начальник штаба пехотного батальона 2 армейского корпуса народной милиции Луганской Народной Республики майор Павел Максимов

ПЕНСИОНЕР ВЕРНУЛСЯ В СТРОЙ

Майор ЛНР Павел Максимов

«Павел Максимов на военной службе в народной милиции Луганской Народной Республики с 2014 году. Начинал в артиллерии, затем был на штабной работе. За две недели до начала специальной военной операции Максимов вышел на пенсию, но заслуженный отдых оказался недолгим. С первых дней СВО офицер вернулся на службу в должности начальника штаба пехотного батальона, который состоит из резервистов. Подразделение принимало участие в нескольких операциях по освобождению населенных пунктов ЛНР, которые находились под контролем ВСУ, в том числе Светлодарск.

Одним из самых сложных эпизодов СВО для своих подчиненных майор Максимов считает бой за Углегорскую ТЭС, где ВСУ сосредоточили огромное количество живой силы и техники, оборудовали укрепрайоны с огневыми точками.

Совместными усилиями союзных войск при поддержке артиллерии и авиации оборона противника была взломана, и военнослужащие ЛНР взяли важный объект под контроль. В этом бою подчиненные Павла Максимова уничтожили несколько единиц вражеской боевой техники и большое количество живой силы противника».

Фельдшер медицинского отряда 1 армейского корпуса народной милиции Донецкой Народной Республики Максим Перов

СТОМАТОЛОГ ВЗЯЛ В РУКИ АВТОМАТ

Рядовой ДНР Максим Петров

«Максим Перов в мирной жизни заведовал стоматологическим отделением городской больницы. С первых дней специальной военной операции в рядах добровольцев помогает союзным силам освобождать Донбасс. Говорит, что, сменив белый халат на полевую форму, в первое время чувствовал себя непривычно, но в дальнейшем быстро освоился. Начинал служить в Херсоне, где на блокпостах на въезде в город нёс службу с оружием в руках. Приходилось оказывать первую помощь раненым. Позднее Максим Перов был прикомандирован к медицинскому подразделению, где сейчас занимается тем, что умеет делать лучше всего – лечить людей. Среди его пациентов как военнослужащие, которые приезжают к врачу с передовой, так и мирные жители, которые нуждаются в квалифицированной медицинской помощи».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Российское военно-историческое общество объявило творческий конкурс на лучшую художественную концепцию проекта памятника Екатерине II, который планируется установить в Херсоне.

Эскизные проекты будущего памятника принимаются до 5 сентября 2022 года.

В Положении о конкурсе сказано, что скульптура должна раскрыть образ Екатерины II как «матери империи» и продолжательницы дел и идей Петра Великого, которой удалось отстоять завоевания России на Балтике и «стать твердой ногой» у Чёрного моря. Обязательным условием является привязка к конкретным историческим событиям, связанным с правлением Екатерины II.

- Основанием города Херсона, в котором был расположен важнейший порт, мы обязаны Екатерине II и выдающемуся государственному деятелю Григорию Потёмкину. В июне 1778 года вышел ее Указ, а в октябре уже была заложена верфь, откуда вскоре сошли первые корабли. Причём, население на строительство верфи направлялось со всех регионов России. Здесь были русские, малороссы, татары, белорусы. Участвовали и иностранные специалисты: немцы, французы, англичане, греки. И вообще, города Новороссии строились изначально как многонациональные.

Англия и Франция внимательно следили за строительством, опасаясь усиления России на Чёрном море. И даже были разведчики, с которыми приходилось бороться, чтобы исключить опасность разрушения наших новых городов и верфей. Все были удивлены как быстро и мощно строятся новые города. Все строилось по генеральному плану не только в Херсоне, но и в Николаеве, Мариуполе, Мелитополе, Одессе и других городах. Были задействованы выдающиеся специалисты и русские архитекторы. Разрабатывался план города, учитывающий, где будет располагаться администрация, учебные заведения, объекты культуры, - рассказалНаучный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

По словам Михаила Мягкова, строительство Херсона было сопряжено с рядом трудностей.

- Город строился в устье Днепра и Днепровского лимана, была заболоченная местность. Приходилось бороться с малярией, чумой и другими болезнями. Там были и врачи, принимались карантинные меры. Учились рабочим специальностям бывшие крестьяне, которые туда пребывали. Общими усилиями всех народов Российской Империи строилась Новая Россия, цветущий край. Если Петербург, построенный на болотах, называли Северной Пальмирой, здесь возникала Южная Российская Пальмира. Когда Екатерина II уже в 1987 году проезжала в путешествии по Югу России, она увидела, как строится и укрепляется Новороссия. Причем с Императрицей были иностранцы, которых восхитили плоды деятельности людей со всей России – сказал Михаил Мягков.

Дата установки памятника пока не разглашается. Как отметил Научный директор РВИО, памятник должен сочетать в себе лучшие классические архитектурные традиции и быть понятным каждому человеку.

Монумент может быть как однофигурным, так и многофигурным ансамблем, где помимо императрицы будут образы и ее приближенных: С.В.Салтыкова, Г.Г.Орлова, Г.А.Потемкина-Таврического, А.В.Суворова и Ф.Ф.Ушакова.

*** С полными условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Положении о Конкурсе.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Именно указами Екатерины II были основаны все крупнейшие города Новороссийского края, включая Днепр (бывший Екатеринослав), Одессу и Херсон.

Потёмкин управлял вновь приобретенными землями из Херсона. Здесь строились корабли для Черноморского флота, который так удивил иностранных гостей во время знаменитого путешествия императрицы в Крым в 1787 году.

Между основанием Херсона и визитом императрицы в город прошло всего 9 лет, но именно Херсон больше всего поразил и Екатерину, и ее высокопоставленных гостей – императора Иосифа II и французского посла графа Сегюра.