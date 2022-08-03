Лера Кудрявцева сделала интимную татуировку, чтобы скрыть следы от пластики

Лера Кудрявцева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Лера Кудрявцева заканчивает свой отпуск в Болгарии. Отдых телеведущей омрачила серьезная болезнь: едва прибыв на курорт, знаменитая блондинка слегла с температурой. Тест показал, что у нее ковид. Проведя почти две недели в четырех стенах, Кудрявцева, тем не менее, смогла за оставшиеся дни хорошо отдохнуть и загореть. Телеведущая решила похвастаться в соцсетях золотистым цветом кожи и поделилась снимком, на котом она позирует в бикини.

Подписчики Леры обратили внимание на ее новую татуировку. Телеведущая сделала наколку в интимном месте – под самой грудью. Раньше рисунка на ее теле здесь не было. Лера решила наколоть ветку с листьями, обвивающую ее левую грудь, и небольшое изображение солнца.

Скорее всего, телеведущая сделала татуировку, чтобы скрыть следы от пластики груди. Два года назад Лера перенесла очень агрессивную операцию. Ей пришлось удалять грудные импланты после того, как один из них лопнул. Силикон начал вытекать и, как делилась потом телеведущая, хирургам пришлось буквально выскребать его из тела. Очевидно, после такой серьезной операции на коже остались шрамы. Лера рассказывала, что имплант лопнул в ее левой груди. Как раз под ней Кудрявцева и сделала татуировку.

Лера сделала татуировку под левой грудью, в которой у нее два года назад лопнул имплант. Фото: соцсети.

В январе 2020 года телеведущая сообщила в соцсетях, что 15 лет назад она ставила импланты в Санкт-Петербурге.

- На сертификате было чёрным по белому написано - пожизненная гарантия, а доктор говорил - можно танком давить, - написала телеведущая. - Тогда не было никакой информации и мы были подопытными кроликами. Каждый год прохожу чек-ап . Отправили на УЗИ , потом на МРТ с контрастом . Вердикт — левый имплант порван, протекает лет 5-6, куда только можно было затечь. В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и иссечения силикона из тканей. Очень агрессивная операция.

Теперь Лера – убежденная противница имплантов. Своих подписчиц она призывает серьезно задуматься, прежде чем решаться на пластику груди.

- Хочу ещё раз повторить: не существует пожизненной гарантии ни на новые, ни на старые импланты. Менять придётся в любом случае, - предупредила Лера. - Существует болезнь «грудных имплантов». У меня ничего не болело, ничего не воспалялось, ничего не чувствовала, кроме как « поехала форма» одной груди! Поскольку в импланте не вода, а каша из геля , вытекал он долго и пропитывал все ткани, которые мне и вычищали 4 часа. 15 лет мой иммунитет боролся с инородным телом в организме и поэтому я постоянно чувствовала «синдром хронической усталости».