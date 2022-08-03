«Пожалейте мать»: Татьяна Лазарева запретила детям возвращаться в Россию

Татьяна Лазарева с дочерьми - Софьей и Антониной. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Татьяна Лазарева запретила своим детям возвращаться в Россию после того, как Минюст РФ признал ее лицом, исполняющим функции иноагента. Телеведущая не скрывает, что ее дочери скучают по прежней жизни в Москве и хотят как можно скорее вернуться назад. Однако Лазарева решила, что им лучше остаться жить с ней в Испании.

После начала спецоперации России на Украине бывшая звезда шоу «ОСП-студия» осудила действия российских властей. Лазарева и раньше бывала на родине лишь наездами – последние годы она жила в Марбелье, где у нее есть дом. Дочери телеведущей жили то в Москве, то у матери в Испании. Но теперь Татьяна настояла на их окончательной эмиграции. Причины этого она объяснила в новом выпуске YouTube-шоу «Дифирамб».

- За день до того, как меня объявили иноагентом, я отмечала день рождения, - рассказала она. - Мы с детьми полетели в Португалию. Мои дети спросили, чем грозит этот статус. Они хотели бы остаться, но я им сказала: «Ребят, пожалуйста, пожалейте мать». Совсем не хочется быть здесь, не иметь возможности приехать, если там что-то с твоим ребенком случилось.

Дочерей Софью и Антонину Лазарева перевезла в Марбелью в конце февраля. Сын телеведущей Степан переехал на ПМЖ в Португалию. Муж Лазаревой Михаил Шац сейчас в Израиле. Татьяна развеяла слухи о том, что они развелись еще несколько лет назад. По словам телеведущей, они все еще женаты. Но это всего лишь штамп в паспорте: супруги давно не живут вместе, и каждый занят своими делами.

Лазарева призналась, что не собирается продавать свою московскую квартиру. Она проводит мероприятия и зарабатывает на этом две-три тысячи евро в месяц, которых ей хватает на жизнь. Телеведущая живет на проценты от вкладов и иногда устраивает за деньги «ужины со смыслом». Ранее Лазарева заявила, что готова мыть туалеты, лишь бы не возвращаться в Россию.

- Мыть туалеты для меня не зазорно, но пока могу себе позволить нормальную жизнь. Стараюсь делать все, что считаю нужным, и не собираюсь возвращаться в Россию, - как-то сообщила она.