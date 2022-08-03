Трамп обозвал Пелоси сумасшедшей после ее приземления на Тайване

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Экс-президент США Дональд Трамп в свойственной ему манере прокомментировал приземление самолета с Нэнси Пелоси на борту в аэропорту Тайбэя.

– Неужели сумасшедшая Нэнси Пелоси на Тайване? Всегда устраивает проблемы. Ничто из того, что она делала, к хорошему не приводило. Наблюдайте, – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Накануне визита спикера Палаты представителей Конгресса США на Тайвань Трамп заявил, что этот шаг не привнесет ничего хорошего в отношения между странами, и Пелоси в столь непростое время не стоило бы усугублять ситуацию.

В МИД КНР резко осудили визит на Тайвань официального лица США столь высокого ранга – спикер Палаты представителей США на острове появился впервые за последние 25 лет. И это, по мнению китайских властей, может дать надежду сепаратистским силам, ратующим за независимость острова от материкового Китая.

Несмотря на демонстрацию силы и откровенные военные приготовления, как со стороны Китая, так и со стороны Тайваня, до вооруженного конфликта дело пока не дошло. Вместе с тем, народно-освободительная армия Китая приведена в состояние боевой готовности и в течение ближайших нескольких дней будет проводить военные учения вблизи Тайваня.

Так что, какими будут истинные последствия визита Пелоси на Тайвань, пока никто не знает. Но читатели американской The Wall Street Journal предложили Пелоси на всякий случай не возвращаться в США, объяснив ее поездку исключительно старческим упрямством и желанием сделать нечто из ряда вон выходящее.

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