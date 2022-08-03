Американские полицейские призвали граждан не носить дорогих украшений и не ездить на хороших машинах

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Знаменитая фраза из романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» о помощи утопающим («Дело помощи утопающим – дело рук самих утопающих») еще раз подтвердила свою актуальность. На этот раз – в Лос-Анджелесе, где полиция призвала граждан не ездить на хороших машинах, не носить дорогих украшений и передвигаться по городу группами.

Причиной обеспокоенности правоохранителей стал рост преступности, особенно, числа нападений на граждан с применением огнестрельного оружия.

– В связи с ростом преступности мы просим общественность, если они собираются носить дорогие украшения или ездить на дорогих автомобилях, выходя из ресторанов, кафе и других мест, быть внимательными к своему окружению и находиться в хорошо освещенных местах. Мы просим их осознать, что есть преступники, готовые напасть на них, и во многих случаях эти люди вооружены огнестрельным оружием, – завил начальник полиции Города Ангелов Мишель Мур.

Он рассказал, что за год количество ограблений в мегаполисе выросло на 18%, а число правонарушений с применением огнестрельного оружия – на 44%.

Мур рассказал, что в полиции предпринимают все возможные меры по предотвращению и расследованию подобного рода преступлений, но гражданам необходимо позаботиться о собственной безопасности самостоятельно. И прежде всего это касается совета не выставлять свое богатство напоказ, чтобы не провоцировать злоумышленников.

А еще Мур порекомендовал менять маршруты передвижения и не оставаться на улице в одиночку, чтобы не стать легкой жертвой для грабителей.

Ранее в городской полиции заявили, что не имеют возможности гарантировать безопасность туристов, теперь, похоже, дело дошло и до самих горожан.