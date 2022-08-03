В Белом доме заявили, что США не хотят «бряцать оружием» перед Китаем

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Фото: REUTERS

На фоне неудач, преследующих администрацию Байдена, в США все же решили довести до логического конца затею с визитом спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. После долгих и непонятных маневров самолет с третьим лицом США приземлился в аэропорту Суньшань в Тайбее.

Видя напряженную обстановку в Китае, вызванную визитом официального лица столь высокого ранга на Тайвань, в США поспешили заверить, что не хотят спровоцировать кризис между островом и КНР, а также не намерены демонстрировать силу.

– США не хотят и не добиваются кризиса. Мы готовы реагировать на те меры, которые решится предпринять Китай. В то же время, мы не намерены вовлекаться в «бряцанье оружием», – заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

В свою очередь, в Китае ясно дали понять, что несмотря на поддержку Тайваня со стороны Соединенных Штатов, вовсе не исключают силового варианта решения проблемы острова. Хотя, конечно же, вначале будут использованы дипломатические меры.

– Причина, по которой мы не отказываемся от возможности военного разрешения, в том, что мы должны сдержать сепаратистский потенциал, чтобы он не зашел слишком далеко, – сказал руководитель департамента по разоружению внешнеполитического ведомства Китая Фу Цонг.

Ранее Министерство иностранных дел КНР выразило протест американскому послу Николасу Бернсу в связи с визитом на Тайвань Нэнси Пелоси.

Предполагается, что прибывшая в столицу Тайваня Пелоси проведет ряд встреч с официальными лицами и посетит тайваньский парламент.

Не подлежит никакому сомнению, что визит спикера Палаты представителей на Тайвань значительно ухудшит китайско-американские отношения, поскольку тайваньский вопрос является едва ли не самой чувствительной проблемой в диалоге между державами и США, в присущей им манере, периодически нажимают на эту «болевую точку», провоцируя сепаратистские силы на острове обещанием возможной поддержки.

Сама же Пелоси заявила, что ее поездка отлично укладывается в концепцию отношений между США и Китаем.

Примечательно, что даже в самих Соединенных Штатах нет однозначного понимания цели визита Пелоси на Тайвань, за исключением того факта, что это серьезная провокация, устроенная далеко не в лучшее для США время.

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