Зеленский поблагодарил всех, кто подписал петицию о разрешении гей-браков

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Что-то непонятное происходит в Киеве. Буквально вчера стало известно, что Зеленский, отвечая на соответствующую петицию на своем президентском портале, поручил местным органам власти в Одессе рассмотреть вопрос о замене памятника российской императрице Екатерине Великой на статую американского порноактера из фильмов для гомосексуалистов. Причем сделал недвусмысленный акцент, что надо учитывать необходимость противостояния и борьбы с российскими и пророссийскими "нарративами". Из чего явно следует, что Екатерине осталось недолго коротать время в центре одноименной площади.

А спустя всего лишь сутки Зеленский отвечает на другую петицию, и опять про гомосексуалистов. 28 593 украинцев поддержали петицию о легализации однополых браков, и президент отреагировал с присущей ему признательностью в отношении авторов петиции и тех, кто ее поддержал.

- Спасибо всем, кто присоединился к этой петиции, за активную гражданскую позицию. В современном мире уровень демократичности общества измеряется в том числе из-за политики государства, направленной на обеспечение равных прав для всех граждан, - поблагодарил приверженцев однополого секса Зеленский. - Каждый гражданин является неотъемлемой частью гражданского общества, на него распространяются все права и свободы, закрепленные в Конституции Украины. Все люди свободны и равны в своем достоинстве и правах. Права и свободы человека являются неотчуждаемы и незыблемы.

Тут и демократия пригодилась. Еще один повод заверить весь мир, что на Украине самые демократичные права человека в мире, которые распространяются на всех. Ну, кроме москалей и тех, чье мнения расходится с точкой зрения самого Зеленского. А этих можно и за людей не считать, как однажды выразился Зеленский, в открытую назвав несогласных "особями".

Но петицию все-таки удовлетворить не смог, несмотря на всю гигантскую симпатию. Дескать, по Конституции "брак - это союз мужчины и женщины", а Конституцию на переправе, то есть, во время военного или чрезвычайного положения не меняют.

Правда, как и вода, Зеленский "дырочку нашел". Он поручил премьер-министру Шмыгалю разработать варианты решения проблемы, которая не дает спокойно умирать за Украину геям и лесбиянкам.

- Правительство нарабатывает варианты решений относительно легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства в рамках работы по утверждению и обеспечению прав и свобод человека. Согласно статье 116 Конституции Украины Кабинет Министров Украины принимает меры по обеспечению прав и свобод человека и гражданина, - заверил Зеленский украинскую и мировую общественность.

Геи и лесбиянки переместились в фокус внимания украинского президента и буквально заполонили собой все остальные проблемы. Правда, на сайте президента Украины еще куча других петиций. Например, о снятии тотального запрета на выезд из Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Или о повышении денежного довольствия ВСУ за счет снижения выплат украинским депутатам. Но все же должны понимать, что гомосексуалисты, лесбиянки и прочие сторонники нетрадиционных сексуальных отношений в этой ситуации гораздо важнее.

Или Зеленского просто-напросто уже отстранили от всех более-менее важных вопросов, оставив за ним только функцию "говорящей головы", участника ритуалов и "главного решалы" по вопросам нетрадиционного секса?