VK Видео покажет крупный киберспортивный турнир по Dota 2 — PGL Major Arlington

На платформе VK Видео пройдут прямые трансляции последнего мейджора сезона по Dota 2 в партнёрстве с компанией Fissure, которая проводит официальное освещение турнира на русском языке. Участники поборются за призовой фонд 500 000 долларов и заветные DPC-очки, которые определят, кто из команд пройдёт напрямую на финальный турнир The International 11. Зрителям платформы будут доступны все официальные трансляции турнира, а также аналитика и развлекательный контент. Трансляции турнира можно посмотреть в официальном сообществе Dota 2 ВКонтакте с 4 по 14 августа.

Зрители турнира увидят освещение всех игр в прямом эфире из студии с известными киберспортивными комментаторами и экспертами. Пользователей ждут аналитика прошедших игр, дайджесты соревновательных дней, прямые включения с площадки турнира. Собственные технологии платформы VK Видео обеспечивают быстрый старт стримов и стабильный сигнал вне зависимости от того, где находится зритель и какое устройство использует для просмотра, а также минимальную задержку, что особенно актуально для спортивных событий.

PGL Dota 2 Major Arlington 2022 — второй по счёту мейджор текущего соревновательного сезона по Dota 2. В турнире примут участие сильнейшие команды из шести регионов: СНГ, Европы, Китая, Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америки. Предстоящий мейджор станет последним турниром, где можно заработать очки перед главным киберспортивным событием года — The International 11.

Александр Володин, директор по маркетингу и развитию новых инициатив ВКонтакте: «Киберспортивный контент остаётся одной из наиболее популярных категорий у пользователей VK Видео. Это последний турнир, где команды из СНГ смогут набрать очки для прямого выхода на главное киберспортивное событие в мире — The International, так что мы не могли обойти стороной его трансляции. Наших пользователей будет ждать много сюрпризов как на самих трансляциях, так и вокруг турнира, а обновлённая платформа позволит следить за любимыми командами из любой точки мира с картинкой идеального качества».

VK Видео регулярно поддерживает крупные киберспортивные мероприятия. Ранее на платформе прошли трансляции главного турнира по Dota 2 — The International 10. Прямые эфиры крупнейшего события посмотрели больше 12 млн раз, пользователи оставили к видео более 450 тысяч реакций и получили более 114 тысяч стикерпаков через чат-бота.