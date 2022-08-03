Украинские беженцы стали "новыми цыганами" Европы

Украинская беженка на ярмарке вакансий в Германии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европа оказалась не готова к массовому исходу украинцев из своей страны. Первые три месяца их жалели, старались организовать быт беженцев, надеялись, что они станут сами обеспечивать себя. Но, с одной стороны, надежды быстро развеялись, поскольку трудиться захотела лишь малая часть, а с другой – оплата труда украинцев и украинок в Европе мало чем отличается от пособий, позволяющих элементарно выживать. Что, в свою очередь, еще меньше мотивирует остальных беженцев трудоустраиваться.

К тому же, массовый характер приняли истории о том, как негативно сказывается проживание доступных украинок по соседству с обычными семьями. История в Великобритании, как британец ушел из семьи к украинке и стал банкротом, наделала много шума в свое время. Но такие истории есть и в Германии, и в Польше, и в Болгарии. А в Румынии местные женщины даже стали развешивать обращенные к украинкам листовки следующего содержания: "Неуважаемые беженки! Вам тут не рады. Хватит заниматься проституцией и "сосать" деньги из наших мужей. Уезжайте из Румынии. Возвращайтесь в Украину, идите на фронт и там поднимайте дух украинских солдат бесплатно".

Митинги и пикеты с яркими украинскими флагами проходят в крупных европейских городах ежедневно. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Испании рядом с центрами по работе с беженцами в городах появились объявления: "Нет флагам!" с изображением перечеркнутого "блакитно-жовтого" символа Незалежной. С учетом того, что флаг по-испански – это "бандера", ситуация с объявлениями "нет бандерам" приобрела дополнительную пикантность.

Но все это меркнет перед тем, что беженцы из Украины почувствовали "охоту к перемене мест" и начали кочевать из одной страны в другую. На самом деле в этом их решении нет ничего общего с желанием приобщиться к европейской культуре (помните, как весной они требовали себе бесплатного билета, чтобы съездить из Чехии или Германии в Париж на выходные?). Есть лишь потребность поискать себе место, где их будут "неплохо кормить" после того, как в стране нынешнего пребывания им урезали, а то и вовсе отменили дотации.

- Мы с марта находимся в Италии. Жилье бесплатное, три месяца также платили помощь в размере 300 евро на взрослого и 150 на ребенка. Но выплат уже нет, хозяева намекают, что пора бы уже и съехать, - рассказал журналистам одна из беженок из Киева. - С работой же тут совсем плохо. Устроились собирать черешню по 6 евро в час. Работа адская: по 10 часов в день и с одним выходным в месяц. Поэтому надолго нас не хватило. Устроить детей в школу также не получилось - нет мест. Поэтому собираемся переезжать в Германию, где и социальная поддержка намного лучше, и с работой и школами попроще.

При этом, в странах Европы (как и на той же Западной Украине) уже официально появилась статистика продажи беженцев и беженок в рабство (не обязательно, в сексуальное). О чем заявила в интервью киевскому изданию УНН глава правления общественной организации «А21 Украина» Юлия Саченко, приведя конкретные случаи. Такие случаи регистрировались в Бельгии, Польше, Хорватии. Но проблема, по ее словам, гораздо серьезнее.

- Людям удавалось спастись, они просто не обращаются в полицию за помощью. Они сбегают и пытаются найти убежище. Эксплуатация носит скрытый характер. То есть вербовка может происходить сейчас. Но мы узнаем это только тогда, когда человек будет спасен. А это может произойти через 4 месяца, полгода, год, - обрисовала Саченко суть проблемы.

Из Италии, как и из других стран, сейчас начали курсировать автобусы, которые везти украинцев и украинок назад, на Украину. Массовый характер приобрело бегство, как уже было сказано в страны ЕС, которые продолжают оказывать помощь беженцам.

Но и там лафа закончилась. В Германии уже целый ряд земель официально объявили, что закончили прием беженцев из Украины. Как сообщила Süddeutsche Zeitung, целые земли в Германии вводят мораторий на приём беженцев из Украины. И приводит перечень – Саксония, Бавария, Бранденбург и другие. Причина проста –они и так уже превысили допустимый лимит беженцев на своей территории, и дальнейшее размещение и помощь ухудшают и экономическую ситуацию в регионах, и саму возможность помогать уже зарегистрированным беженцам. В первую очередь проблемы возникают с медицинским обслуживанием населения, обучением детей, социальными пособиями.

С опозданием, но все же в Германии приняли решение, привязать беженцев к месту регистрации. Как только беженца регистрируют в одном городе, где он начинает получать помощь, ему запрещается переезжать в другое место. Сейчас во многие земли Германии разрешено приезжать лишь тем гражданам Украины, у кого там уже живут и зарегистрированы близкие кровные родственники – родители, дети, братья и сестры. А вот двоюродные братья, а также тети и дяди уже такими родственниками не считаются, и перед ними опускают шлагбаум. Есть и куча других бюрократических ограничений, которые усложняют жизнь беженцам.

А еще, говорят, скоро начнут выселять украинских беженцев из немецкой столицы, и в Берлине смогут остаться только те из них, кто имеет в городе родственников, жилье или официальную работу.

Как там говорил Арестович? "В Европе встречают украинцев как богов, спустившихся с небес". Оно и видно.

Боги скоро начнут кочевать по Европе буквально цыганскими таборами, выискивая, где им можно будет похарчеваться до тех пор, пока и оттуда не выгонят.