Экс-главред «Огонька» Виталий Коротич: Полёт Пелоси на Тайвань бессмыслен, и потому - особо опасен

Виталий Коротич. Фото: Александр ГАМОВ

- …Виталий Алексеевич, как вам Пелоси? Как ее полет? (Во вторник, 2 августа, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань) Что ваши американские друзья Вам пишут и говорят?

- Особо ничего..

Вы понимаете, в чем дело? Американцы считают, что они могут (в том числе, и в той части, которая касается политики) летать и садиться, где им вздумается.

Они могут стрелять из своего оружия - в кого им хочется. Никого при этом они спрашивать не будут.

Совершенно бессмысленный, по своему деловому смыслу, полет этой самой Пелоси.

И в то же самое время, мир был подведен очень близко к взрыву, увидим, что будет дальше.

Дело в том, что китайцы обоснованно считают Тайвань частью Китая. И американцы в данном случае - не то, чтобы выступали против Китая, они просто доказывают, что ни у кого ни о чем спрашивать не будут, хотят и будут, хотят и сядут…

И ещё - что касается китайцев… Им очень важно сохранить свое лицо. И пока они ограничились только вызовом посла к себе в МИД и предупреждением его: ай-яй-яй, как это не красиво.

Ну, вот увидим, что будет дальше.

В любом случае, - то, что США поставили мир на грань, за которой возможен взрыв… Ну, сами они, похоже, так не считают.

Это просто - я уж повторюсь - американцы делают так, как они могут, как они считают нужным поступать. И - типа: не ваше собачье дело это комментировать. Мы хотим делать так, мы делаем так.

- А мы будем комментировать.

- А они все равно - мы будем делать так, понимаете?

- А мы - все равно от них не отстанем! А вот то, что Байден расхворался и кашлять начал, это как-то влияет на поступки политиков США - в том числе и необдуманные?

- Знаете, я не знаю. Дело в том, как хворают и когда хворают… Да какая разница?

Это я к тому говорю, что такие вещи сообщаются, если есть время это сообщить. А мы сейчас чихаем…

- Не долечился, говорят.

- Ну, вот. Понимаете, это все игры обычные. Такие вот сообщения эо том, что, видите ли, вчера президент чихнул или у него чего-то там такое – живот испортился, так это уже можно объявлять, можно не объявлять.

Если обьявили, то надо задуматься, к чему это было сделано.

- Понял. Ладно, все. Я думаю, достаточно.

- Спасибо вам!