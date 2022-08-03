Back in the USSR: как Америка наступает на советские грабли

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Свой знаменитый хит Back in the USSR битл Пол Маккартни написал 54 года назад, но ее простые, как все гениальное, слова резонируют и сейчас, а тогда вызвали критику на Западе.

Я снова в СССР.

Такой везунчик ты, о, друг мой.

Мне с украинками не устоять.

Запад в хвосте, о, да.

Хочу с москвичками петь, кричать.

Грузинки в мыслях навсегда.

Ну что тут такого особенного? Оказывается не просто особенного, а здесь полно геополитики.

В словах звучит явная симпатия к Советскому Союзу, включающего украинок и грузинок. К тому же, на Западе сочли неуместной песню с таким текстом, прозвучавшую всего после 3-х месяцев с момента ввода войск Варшавского Договора в августе 68-го в Чехословакию.

Однако перенесемся от Битлов к нынешним реалиям.

Многие американцы и граждане других стран наблюдают в США все больше черт того самого СССР, которого они так ненавидели и боялись.

Как сказал великий Ломоносов «Все изменения, которые в натуре имеют место, такого суть свойства, то ежели в одном месте чего убудет, то в другом — присовокупится».

Поэт Владимир Годлевский прекрасно выразил эти слова Ломоносова в стихах:

Виден «закон сохраненья» кругом,

и до сих пор поражаются люди:

если у них где-то в чём-то убудет —

присовокупится сразу в другом.

Это закон принимают везде —

от ирокезов и до эскимосов.

Автор его — Михаил Ломоносов

(ну, говорят, что — и Лавуазье).

Слышу во всём ломоносовский зов,

и вспоминается старая песня:

«Если к другому уходит невеста,

то неизвестно, кому повезло».

«Невеста» в данном случае — это Лев Давыдович Троцкий, автор теории «перманентной социалистической революции», подхваченной американскими идеологами «перманентного распространения демократии» для наступления мировой гегемонии США после распада СССР.

В политическом лексиконе их называют нео-троцкистами, представляющими смесь консервативных республиканцев, либеральных демократов и других сторонников однополярного мира, у которых наступило состояние эйфории после, по их мнению, окончательной победе Запада в холодной войне.

После изгнания Троцкого КПСС не отказалась от распространения идей коммунизма, создав и финансировав, в ущерб уровню жизни советских людей, международное коммунистическое движение во многих странах мира.

Америка сейчас делает то же самое, заменив коммунистические лозунги на демократические, но при этом часто использует и военную силу с катастрофическими последствиями.

Исследования ученых Браунского и Американского университетов показывают, что только в 21-м веке в результате войн США на Ближнем Востоке было убито 929 тысяч, включая 387 тысяч мирных жителей; число беженцев составило 38 миллионов; истрачено 8 триллионов долларов налогоплательщиков, которые могли пойти на социальные и инфраструктурные программы.

В Конгрессе фракция левых радикалов, во главе с Берни Сандерсом, составляет примерно 100 человек, и Дональд Трамп говорит, что они ведут Америку к социализму, по образцу Советского Союза, Кубы, и Венесуэлы. Понятно, что у него здесь есть некоторые популистские переборы, но, тем не менее, число экспертов, полагающих, что США ждет судьба СССР постоянно растет.

Если говорить о СМИ, то подавляющее большинство мейнстрима, включая даже такие столпы американской прессы, как «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост», похоже, полностью утратили чувство меры и ответственности.

Критики называют их соответственно «Правда на Гудзоне» и «Правда на Потомаке», но следует признать, что по сравнению с их нынешней подачей материала, советская «Правда» может служить образцом журналистской этики.

Что случилось с нашей страной, восклицает газета «Чикаго Трибюн»!? Неужели декады лжи и цинизма, исходящие от Клинтонов, так губительно повлияли на нас?

Наконец, о цензуре. Что уж тут говорить. Советская цензура была жесткой и часто даже маститые писатели, поэты, журналисты и другие представители творческой интеллигенции не могли публиковать свои произведения или участвовать в публичных дискуссиях, если цензура накладывала вето. Им приходилось «писать в стол», размножать тексты под копирку и распространять через знакомых свой «самиздат».

Иногда они передавали тексты заграницу, где их издавали в книгах, журналах, которые потом разными путями попадали в СССР. Среди авторов таких публикаций были такие знаменитости как Василий Аксенов, Иосиф Бродский, Галина Вишневская, Георгий Владимов, Андрей Вознесенский, Владимир Войнович, Владимир Высоцкий, Александр Галич, Сергей Довлатов, Вениамин Ерофеев, Александр Зиновьев, Фазиль Искандер, Эрнст Неизвестный, Виктор Некрасов, Борис Пастернак, Мстислав Ростропович, Андрей Сахаров, и многие другие.

Ведущим изданием считался журнал «Континент», основанный Александром Солженицыным, главный редактор Владимир Максимов.

В соответствии с Back in USSR теперь за редким исключением ведущие американские СМИ перехватили советскую эстафету цензуры, и вполне логичным и естественным стало создание журнала «Новый Континент» – «NewKontinent.org», где публикуются уже американские диссиденты, несогласные с политикой Вашингтона. Так что круг замкнулся.