Задачки для выпускников украинской средней школы, поступающих в ВСУ

За минувшие годы было пролито немало слез над учебниками, по которым учили на Украине детей в школах. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За минувшие годы было пролито немало слез над учебниками, по которым учили на Украине детей в школах. Дескать, пособия становятся все примитивнее и примитивнее, и скоро выпускники украинских школ, если так пойдет и дальше, без калькулятора не смогут ответить на вопрос: "Сколько будет дважды два".

Между тем, бесценный материал для новых учебников по математике, и не только по ней, буквально валяется под ногами. Его в огромных количествах предоставляет ВСУ в ходе российской военной спецоперации. Навскидку могу привести два примера для нового учебника.

Пример первый. Дано две французские самоходки "Цезарь" были проданы украинскими военными российским спецподразделениям по 120 тысяч долларов за каждую при реальной стоимости около 3 млн долларов за каждую.

И тут школьникам можно сразу задавать несколько вопросов. Первый: какую сумму составила прямая экономия России? Второй: сколько на руки получили украинские военные, если известно, что командиры берут себе в качестве отката 60% от полученных от нелегальной продажи оружия сумм. Или, вот, например, третий вопрос: за сколько при сохранении пропорции, украинские военные продадут российским спецназовцам американскую РСЗО "HIMARS", если известно, что Польша закупила у США 20 таких установок на сумму 414 млн долларов, что означает, что одна установка РСЗО "HIMARS" стоит немножко больше 20 миллионов долларов?

Прекрасная же задача, разве не так? И школьники, помимо чисто математического решения, смогут ознакомиться с реалиями настоящей военной жизни на Украине. Что, безусловно, им пригодится, если их самих после школы призовут в армию.

Или, например, другая задача. Дано, что 31 июля в устье Дуная подорвался на украинской мине и затонул украинский лоцманский катер "Орлик". Спустя два дня, 2-го августа для подъёма "Орлика" в устье Дуная был направлен украинский плавкран. Он почти дошел до места крушения катера, но … тоже нашел поблизости от места первого происшествия украинскую мину. И тоже, только не смейтесь – подорвался на ней. И, конечно же, также затонул.

Вопрос: сколько еще плавучих кранов надо направить на место подрыва "Орлика" и плавкрана, чтобы поднять их на поверхность реки.

Можно даже дать варианты ответов:

1. Один, чтобы поднять по очереди и катер, и плавкран.

2. Два, чтобы каждый плавкран поднял по одной единице техники.

3. Сколько потребуется, пока не закончатся украинские мины или плавучие краны у Украины.

4. Ни одного, потому что украинские мины, в отличие от плавкранов, не закончатся.

Кому какое решение нравится, то могут и писать. И ведь любое из них может оказаться правильным, поскольку однозначно неправильного тут не существует. И ведь, что самое интересное, решение задачи про катер и плавкран мы можем сейчас наблюдать в реальности, поскольку сейчас только третье августа, а катер и плавкран лежат на дне Дуная.

А сколько таких задачек можно по результатам деятельности ВСУ еще составить! И не сосчитать. Вплоть до того, какой длины кусок веревки потребуется для украинских артиллеристов, обстреливавших Донецк и ЛДНР, когда они попадут в плен.

И эта задачка мне нравится гораздо больше, чем все остальные.